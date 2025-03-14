快訊／機關槍從天而降！日本41歲自衛隊員「被砸中心臟」死亡

▲日本自衛隊一名男隊員因被高空落下的機關槍砸中身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊13日發生死亡事故，一名隸屬於第12旅團的突擊隊隊員在松本駐屯地進行降落訓練時，身上攜帶的機關槍不慎掉落，導致當時在地面負責安全管理的另一名41歲男性隊員胸口被砸中，心臟嚴重受損，送醫不治。

根據《長野放送》報導，長野縣松本市的陸上自衛隊松本駐屯地13日發生訓練事故。一名隸屬於群馬縣第12旅團的突擊隊隊員，在進行下降訓練時，身上長1公尺、重7公斤的機關槍意外掉落，當場擊中在地面負責安全管理的另一名男性隊員，導致其傷重不治。

陸上自衛隊指出，事發時，該名受訓隊員使用安全帶固定機關槍，並將槍口朝下。然而，在下降準備過程中，卻因不明原因導致固定槍口的繩索脫落，而這把重達7公斤的機關槍就直接從高處墜落。

當時正在地面負責安全管理的41歲男隊員當場被機關槍擊中左胸，心臟嚴重損傷，送醫搶救後仍宣告不治。

事故發生時，約有30名隊員共同進行訓練，隊員必須背負機關槍並透過繩索從約15公尺高的降落塔滑降。陸上自衛隊目前仍在調查繩索脫落的具體原因，以及事故發生時降落塔上的訓練狀況，同時確認事發當時罹難隊員在地面上的確切位置。