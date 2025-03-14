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快訊／國1「大貨車折甘蔗」！車頭橫跨分隔島　南北車流全塞爆

▲▼國1追撞「大貨車折甘蔗」！車頭橫跨分隔島　南北車流塞爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國1追撞「大貨車折甘蔗」！車頭橫跨分隔島，南北車流塞爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道重大車禍！國1北向355.9k今（14）日下午2部大型車及1部小客車疑似追撞，其中，一輛大貨車「折甘蔗」，車頭橫跨到中央分隔島上，其中1名大車駕駛輕傷送醫。

受到事故影響，散落物散落於南向內側車道，北向回堵約9k，南向回堵約17k，呼籲駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故地點勿觀望影響行車安全。

▲▼國1「大貨車折甘蔗」！車頭橫跨分隔島　南北車流全塞爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國1「大貨車折甘蔗」車頭橫跨分隔島，1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

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