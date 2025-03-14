快訊／國1「大貨車折甘蔗」！車頭橫跨分隔島　南北車流全塞爆

桃園市一輛小貨車今（14）日上午行經蘆竹區南山路二段時，突然失控撞上路旁一排汽機車，蘆竹警方到場處理時總計有6輛轎車與3輛機車受損，連住宅也遭波及，肇事的小貨車石姓男子幸運僅受輕微擦挫傷，酒測值為零，警方初步研判可能是天雨路滑再加上車速較快導致失控肇禍，至於真正肇事原因仍待調查離清。