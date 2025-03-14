日男行李箱42kg超重　一開裡面「塞滿72罐啤酒」地勤笑翻

▲日本一名男子在北海道新千歲機場托運行李，因行李異常超重被要求打開檢查。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

各家航空公司對於行李托運重量都有不同安全規範，若是超重可能需支付額外費用，甚至拒絕託運，日本一名男子在北海道新千歲機場托運行李，沒想到行李竟高達42公斤重，地勤人員要求他打開檢查，行李箱一開「只裝1物」，全場被逗樂。

一名日本網友在社群平台發文透露，近日他在機場托運完行李後，不久便聽到機場廣播通知，請他前往櫃檯，原來是他的行李箱異常超重，因此才被地勤人員緊急Call回。

▲男子打開行李箱，裡面竟全是北海道限定啤酒，讓現場地勤人員全看傻。（圖／擷取自X／@geeeene_7333）

由於原PO的行李箱重達42公斤，情況太過不尋常，因此當下來了大批機場工作人員將他團團圍住，並要求他將行李箱打開檢查，沒想到箱子一開竟驚見滿滿的「札幌經典啤酒」（Sapporo Classic），裡面除了塞滿72罐啤酒外，不見任何其他物品，宛如大型走私現場，這一幕讓全場人員又傻眼又好笑。

原PO也急忙解釋，因為自己在外地工作，而這款啤酒只有在家鄉才有販售，因此便成了自己在異鄉工作的唯一心靈寄託，原本他都在亞馬遜網購，但這次就想挑戰裝到極限，不過由於他是乘坐頭等艙，行李單件重量上限為32公斤，頭等艙可3件，換算下來行李總重可達96公斤，所以不用支付超重費用。

貼文曝光後，網友笑翻直呼，「太瘋狂了！」、「這畫面也太好笑」、「連換洗衣物都不要，就只要啤酒」、「難道不能用快遞運送嗎？」另外也有人大讚，「札幌經典啤酒真的好喝！」、「喝過一次，確實念念不忘」、「事實證明大家都愛喝這款啤酒。」

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