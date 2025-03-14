殺人犯開庭問「什麼罪再說一次」　法官愣2秒：什麼案件你不知道

▲台中霧峰去年傳出命案，一名豆男殺了同鄉僱主阮男。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

去年3月一名越南籍逃逸移工豆男持刀殺害同鄉、同村僱主阮男，案經檢方起訴後，今日首度開準備程序庭，檢辯雙方就是否依國民法官程序審理陳述意見。被告豆男最後向法官詢問，「自己是被起訴什麼案件？可否再說明一次？」讓法官也驚訝「連什麼案件都不知道？」要辯護律師再協助，並確認答辯方向。

檢警追查，2024年3月，台中市霧峰區柳豐路一間移工宿舍傳出命案，當天凌晨1時許，豆男跟阮男（僱主）發生爭執，豆男趁阮男睡夢中，朝其頭部砍殺，阮男用手擋下，卻遭豆男再朝胸口刺入心臟奪命，豆男在案發後1小時投案，被中檢依殺人罪起訴，預計為國審審理案件。

台中地院今（14）日首開準備程序庭，全程由通譯協助翻譯，豆男否認殺人，只承認傷害致死。豆男稱：「當時我跟網路上的『哥哥們』聯絡，說我可以到那邊工作，當天晚上，我看阮一下關燈、一下開燈，我很害怕，加上他曾經開過槍，我只是要保護我自己的生命安全。」

至於案件是否要繼續用國民法官審理？或是改為通常審理程序？檢方認為，考量被告、被害人均為越南人，恐需要大量翻譯，精準度可能會受影響，加上檢方已經無傳訊證人，請法官考量此情；豆男辯護律師認為，案件已有媒體報導，造成家屬二度傷害，加上豆男否認殺人犯意，讓案件較為繁雜，可能會加重國民法官負擔。

阮男家屬透過辯護律師說，本件雙方均為外籍人士，但先前桃園地院也有國審案件為類似情況，依舊依國審案件審理。此外，被害家屬認為，越南也有類似「國民法官」制度，加上豆男跟阮男還是來自同一家鄉、同一村，非常希望能夠使用國民法官審理。最終結果仍待地院裁定。

豆男最後竟詢問法官，「我是被起訴什麼罪？可否再說明一次？」讓法官也疑惑一下表示，「連什麼案件都不知道？」請辯護律師再協助，並確認一下答辯方向，先前書狀是認罪，今天則是否認犯罪。