自小客車攔查不停「警拚命搥窗」　原因曝光：擠了8失聯移工

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區堤頂大道上，在13日上午7時許，警方當街攔查1台自小客車，上面竟然擠了8名外籍人士，但是小客車駕駛當場加速逃逸，警方尾隨攔下車輛，當場發現8人都是越南籍失聯、逃逸移工，其中還查獲1人為詐欺通緝，另1人身上還查獲毒品。

▲內湖小客車攔查不停，車上擠滿8名失聯移工。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，41歲的阮姓越南籍逃逸移工，在13日上午7時許，開車行經北市堤頂大道，但是遇到警員攔查確直接拒絕檢測加速逃逸，警方一路尾隨並在路邊攔下該車，當場發現車上擠滿8名逃逸外勞，逐一盤查身分有5人失聯以及3名逾期。

據了解，當天8人從桃園北上要去工地上班，但是8人均不願吐實要去哪個工地，其中有5人來台工作後逃逸成為失聯移工，另外3人則是以觀光等名義來台，但是超過規定時間沒有出境成為逾期人士。

警方當場還在車上查獲32歲的裴姓越南籍移工，因為詐欺案件遭到發布通緝，另外還在鄭姓越南籍移工的包包裡面找到毒品安非他命，依照規定將裴解送相關單位歸案，另外依照毒品罪嫌將鄭移送法辦。

警方也針對企圖駕車逃逸的裴姓駕駛，開出拒絕臨檢的罰單，最後8人也將送往移民署台北專勤隊歸案，由移民署遣返回國。