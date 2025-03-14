移工酒駕撞死同鄉！拒絕國民參審法官打臉　理由曝光

▲彰化移工撞死同鄉列國民法官參審。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名泰籍移工，酒駕騎乘電動二輪機車撞死同鄉，主張雙方已在泰國調解、審理需泰語翻譯，增加審理負擔等理由，聲請不由國民法官參審，法官認為酒駕致死案是社會關注的議題，國民法官參與審判具有重要的公益價值，駁回聲請，排定17日至19日開庭，採取雙通譯進行審理，創下全國首例。

該起酒駕撞死人車禍事件發生於2023年2月3日晚間8時許，當時該名移工載著友人行經工業東二路口時，將同向行駛的同鄉騎乘微型電動二輪車撞飛倒地，安全帽也掉落、地面留下一大灘血跡，2人皆受傷送醫急救，同鄉因頭部撞擊外傷而於到院後死亡，該名移工酒測值0. 38毫克，全案列國民參審。

▲彰化移工撞死同鄉列國民法官參審。（圖／ETtoday資料照）

被告辯護律師提出「不行國民參審」聲請，主張肇事者對酒駕致死坦承不諱，已經全部認罪，僅剩刑罰量定，且被害者媽媽已收受賠償金，願意原諒被告，不對被告提任何訴訟，已不再追究，並已經回歸平靜生活，若仍進行國民參與審判，恐有害於被害者家屬與被告權益。

被害者家屬也透過仲介表達不希望國民參與審判，主張兩造雙方皆為泰籍、被害人家屬恐難以到庭親述，也在泰國當地和解、審理需全程泰語翻譯，會增加審理時間，增加國民法官時間負擔。

法院強調，酒駕致死案是社會普遍關注的議題，國民法官參與審判具有重要的公益價值，能反映社會大眾的正當法律感情，國民法官制度施行至今，已審理許多重大刑事案件，酒駕致死案更是社會關注的焦點，不應因當事人國籍而例外，駁回聲請。

該件國民法官案件為國內首件利用無線傳譯系統，而採取雙通譯進行外籍被告案件，地院將自3月17日至19日進行國民法官審理。