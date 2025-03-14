快訊／認遭查「競選小物案」　傅崐萁：用違法搜索票帶走種花草員工

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住家今（14日）上午遭到搜索，傳出是因為去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物有關。對此，傅崐萁指出，今天上午，由沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，還帶走他家種花種草的員工，拿的搜索票是違反會計法，他嚴厲譴責，請賴清德總統不要再追殺在野黨。

▲傅崐萁譴責民進黨用司法暴力 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



傅崐萁指出，民進黨各地的立委候選人不斷檢舉國民黨候選人，所謂提供紀念小物，各地地檢署都進行偵查，不只了解整個團購過程中是不是紅錢、不是大陸的，查的非常清楚，所有資金非常清楚，進出口之間繳稅非常清楚，上網google都知道，是20元左右的東西，沒有違反選罷法。

傅崐萁不滿指出，所有進出口商都在花蓮，過去清查一切合法，但今天賴清德政府竟然用各地檢署偵結的案子，由賴清德慣用的北檢，完全沒有管轄權重啟調查，還透過特定媒體放話恫嚇在野黨。今天到他花蓮家裡的員工宿舍，「說要帶走我家種花種草的員工，非常遺憾」。

傅崐萁說，賴清德宣布要用軍事法庭對付所有宗教團體，所有台商所有兩岸交流的人，此時此刻搜索在野黨的國會議員，他要在這裡譴責這種卑劣的方式，調查完畢的案子可以重啟嗎？拿的搜索票是違反會計法，「請問違反會計法可以用這種強度嗎？可以用這種強度嗎？可以用這種強度嗎？違反商業會計法可以這樣做嗎？偵結的案子可以這樣搞嗎？」

傅崐萁呼籲賴清德，你所有做的事情國人都看在眼裡，希望所有政治追殺到此為止，讓往後的偵查不要被賴清德濫用，譴責用司法暴力追殺在野黨國會議員，他深自表達譴責。