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快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

▲▼國民黨團記者會 傅崑萁 總預算相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北檢證實為了偵辦傅崐萁遭告發賄選等案件，已搜索戰天下公司。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北地檢署偵辦民眾告發，與傅崐萁關係密切的「戰天下有限公司」，疑似涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》案，檢察官日前已指揮調查局北機站南下花蓮，搜索戰天下與負責人蘇意舜住處等5處，14日再次搜索李姓涉案被告的台中、花蓮居住處，全案仍以「他字案」蒐證調查中。

台北地檢署日前接獲告發，國民黨立法院黨團總召傅崐萁涉嫌利用贈送同黨立委「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，而競選小物製作經費可能來自陸資，涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等多項罪名。

根據民眾告發，傅崐萁贈送的競選小物，包括修容組等3種禮盒，是由「戰天下有限公司」銷售，而戰天下的負責人蘇意舜曾是傅崐萁擔任花縣長時期的觀光處長，有網友查出，另外還有一間名為「戰天下」的整合行銷公司，負責人姓李。

台北地檢署收案後，首先在2月27日指揮調查局北機站，前往搜索蘇意舜和戰天下公司等5個地點，並在3月11日、14日分別搜索李姓被告的台中、花蓮住居所等3處，據了解，本案目前仍在「他字案」蒐證階段，到目前為止，沒有人因本案遭強制處分。

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