清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

▲北京故宮養心殿。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

今年正值故宮博物院建院100周年，北京故宮黨委書記都海江近日透露，閉門修繕了10年的養心殿，今年將重新開放。養心殿於明代嘉靖年興建，迄今歷經近500年；一直到溥儀出宮，清代有八位皇帝先後居住在這裡。

《澎湃新聞》報導，2015年10月，養心殿開始閉門謝客，開啟百餘年來的首次大修。修繕伊始，北京故宮就明確了三大原則：最大限度保留古建築的歷史資訊，不改變古建築的文物原狀，在修繕過程中進行古建築傳統修繕技藝傳承。

養心殿是紫禁城裡著名的建築之一，建於明嘉靖十六年（1537年），位於內廷乾清宮西側，是一組紅牆圍護的獨立院落。養心殿的建築風格獨特，為「工」字形建築，分前後兩殿，前殿是皇帝處理日常政務、接見臣工的地方，後殿則是皇帝的寢宮‌。

▼養心門。

第一位在養心殿居住的皇帝是萬歷皇帝。康熙時期的養心殿開始顯現「多功能」屬性，康熙不僅在養心殿居住，還在這裡設立了造辦處。後來，雍正帝將皇帝的寢宮搬到了養心殿，養心殿才正式取代乾清宮。

養心殿的特點是「政寢合一」，從雍正時期開始，這裡既是皇帝理政的辦公室，又是皇帝生活起居、讀書學習的寢宮。一直到1912年，隆裕皇太后帶著年僅6歲的溥儀在養心殿簽訂了退位詔書，溥儀出宮。至此，清代共有8位皇帝先後居住在養心殿。

▼養心殿寶座上方懸雍正御筆「中正仁和」匾。

養心殿有不少珍貴文物，例如，皇帝寶座上懸雍正御筆「中正仁和」匾。東側的「東暖閣」內設寶座，向西，這裡曾是慈禧、慈安垂簾聽政的地方。西側的西暖閣上懸雍正親筆「勤政親賢」紙匾；此外，室內還掛有乾隆御題詩屏和《養心殿四箴序》等文物。

西暖閣的三希堂最著名的，是曾經藏有三件國寶級名跡：王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》。‌「三希堂」匾是乾隆親筆御書，「三希」二字，不僅是對書房內藏品的讚美，也是乾隆自身修養和治國理念的體現。

▼三希堂。