　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

▲▼北京故宮養心殿。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲北京故宮養心殿。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

今年正值故宮博物院建院100周年，北京故宮黨委書記都海江近日透露，閉門修繕了10年的養心殿，今年將重新開放。養心殿於明代嘉靖年興建，迄今歷經近500年；一直到溥儀出宮，清代有八位皇帝先後居住在這裡。

《澎湃新聞》報導，2015年10月，養心殿開始閉門謝客，開啟百餘年來的首次大修。修繕伊始，北京故宮就明確了三大原則：最大限度保留古建築的歷史資訊，不改變古建築的文物原狀，在修繕過程中進行古建築傳統修繕技藝傳承。

養心殿是紫禁城裡著名的建築之一，建於明嘉靖十六年（1537年），位於內廷乾清宮西側，是一組紅牆圍護的獨立院落。養心殿的建築風格獨特，為「工」字形建築，分前後兩殿，前殿是皇帝處理日常政務、接見臣工的地方，後殿則是皇帝的寢宮‌。

▼養心門。

▲▼北京故宮養心殿。（圖／翻攝澎湃新聞）

第一位在養心殿居住的皇帝是萬歷皇帝。康熙時期的養心殿開始顯現「多功能」屬性，康熙不僅在養心殿居住，還在這裡設立了造辦處。後來，雍正帝將皇帝的寢宮搬到了養心殿，養心殿才正式取代乾清宮。

養心殿的特點是「政寢合一」，從雍正時期開始，這裡既是皇帝理政的辦公室，又是皇帝生活起居、讀書學習的寢宮。一直到1912年，隆裕皇太后帶著年僅6歲的溥儀在養心殿簽訂了退位詔書，溥儀出宮。至此，清代共有8位皇帝先後居住在養心殿。

▼養心殿寶座上方懸雍正御筆「中正仁和」匾。

▲▼北京故宮養心殿。（圖／翻攝澎湃新聞）

養心殿有不少珍貴文物，例如，皇帝寶座上懸雍正御筆「中正仁和」匾。東側的「東暖閣」內設寶座，向西，這裡曾是慈禧、慈安垂簾聽政的地方。西側的西暖閣上懸雍正親筆「勤政親賢」紙匾；此外，室內還掛有乾隆御題詩屏和《養心殿四箴序》等文物。

西暖閣的三希堂最著名的，是曾經藏有三件國寶級名跡：王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》。‌「三希堂」匾是乾隆親筆御書，「三希」二字，不僅是對書房內藏品的讚美，也是乾隆自身修養和治國理念的體現。

▼三希堂。

▲▼北京故宮養心殿。（圖／翻攝澎湃新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小翁立友」脫困了！　今將搭機返台
獨／房仲大亨喊送Andy房　總價、地點曝光
快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯
為何這麼多人聲援Andy？ 　網曝1原因爆共鳴：一堆力挺
鴻海全年大賺！　創歷史新高
大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平：有機會的話非常幸福
家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌公開切割：無後續合作計劃
幫插隊火化遺體！　收紅包集體貪汙
傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

司機未減速！24歲陸舞蹈老師遭校車「輾斃」　學生嘆：很喜歡她

《反分裂法》有重大作用歷史意義　趙樂際：完善法治法律懲治台獨

用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

眾量級窮奢對決！幫Andy寫個慘字　家寧神隱全家起底　被洗一星「張媽媽還錢」

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

中俄伊談核問題「劍指美國」　籲摒棄制裁施壓、武力威脅

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」　號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

清代八位皇帝住這裡！　養心殿修繕10年將重新開放

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

司機未減速！24歲陸舞蹈老師遭校車「輾斃」　學生嘆：很喜歡她

《反分裂法》有重大作用歷史意義　趙樂際：完善法治法律懲治台獨

用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

台南區長被寄「合成不雅照」恐嚇　南警成立專案小組擴大偵辦

台積電合資出手救英特爾　韓媒：加劇三星代工困境

秀智變身真人《白雪公主》唱電影主題曲！童話美貌＋夢幻洋裝網狂讚

被騙到緬甸詐騙園區6個月！「小翁立友」脫困了　今將搭機返台

快訊／機關槍從天而降！日本41歲自衛隊員「被砸中心臟」死亡

前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！

「比賽沒戴頭巾」一回國就消失　伊朗女攀岩家2年後現況曝光

日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

和平國中傳統泰雅家屋落成啟用　跨文化交流最新亮點

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

眾量級窮奢對決！幫Andy寫個慘字　家寧神隱全家起底　被洗一星「張媽媽還錢」

大陸熱門新聞

通緝犯林金城「台灣身分被註銷」

雙胞胎媽媽「卸貨4個月」又中雙胞胎　傻眼自嘲

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

只是去代課！24歲舞蹈老師遭校車輾斃

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

「周杰倫豪賭輸46億」造謠男落網

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨先強硬表態

外網瘋傳共軍測試「登陸神器」 號稱「鞋不濕」可越過搶灘直插公路

滿20年！陸《反分裂法》第8條是「台獨」最終紅線　

陸《反分裂法》20周年　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺 生前曾反映遭家暴

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

更多熱門

相關新聞

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

1912年2月12日，清朝末代皇帝愛新覺羅．溥儀頒布退位詔書，標誌著中國帝制的終結。14萬皇室成員散布海內外，許多愛新覺羅後代擔心被報復，因此選擇改名換姓，低調生活。

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

兩岸故宮同迎百周年　國台辦：民進黨當局別拿祖宗遺產數典忘祖

兩岸故宮同迎百周年　國台辦：民進黨當局別拿祖宗遺產數典忘祖

點柯文哲案三件事　李艷秋諷：當領導人會是帝王+李登輝+陳水扁綜合體

點柯文哲案三件事　李艷秋諷：當領導人會是帝王+李登輝+陳水扁綜合體

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

關鍵字：

北京故宮養心殿紫禁城康熙雍正溥儀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

曾國城道歉了

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

家寧「神隱1天出手了」！

Andy開撕家寧母女！破5萬人「更震驚1件事」

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面