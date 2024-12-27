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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲硬碟掀熱議！　網友怒轟：翻光隱私太過分...原因曝光了

▲▼柯文哲遭裁定延押2個月。（圖／記者黃克翔、李毓康攝）

▲柯文哲行動硬碟內有許多檔案夾，檢方起訴書揭露出其私人照，網友怒問與案情有關嗎。（資料圖／記者黃克翔、李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署於26日正式起訴民眾黨主席柯文哲，指控其涉及四項重大罪名，並將其家中查獲的行動硬碟作為核心證據。該硬碟詳實記錄柯文哲從童年至近期的生活細節，宛如一部『個人編年史』，有網友抨擊：「幹嘛翻人家私生活？」、「跟案子有關嗎？」直指檢方過度揭露個人隱私。對此，蒞庭檢察官在移審庭上直接說明公開硬碟內容的原因。

該行動硬碟內多層目錄結構清晰，資料分類細緻。硬碟中的「大頭照」資料夾內存有51張照片，依年份排列，呈現柯文哲從年輕至年老的容貌變化，宛如一部「個人編年史」。此外，硬碟內還包括「小學」、「1977」、「婚禮」、「2020」等資料夾，內容涵蓋柯文哲各時期的生活紀錄，分類規範、整理有序。

蒞庭檢察官在移審庭上說明公開硬碟內容原因，柯文哲在案件中否認硬碟所有權，且聲稱硬碟內檔案來源複雜。為了證明硬碟的歸屬及其與案情的關聯性，必須逐層勘驗並公開部分資料，特別是硬碟中的手寫標註及個人建議文字檔等內容，這些資料與柯文哲本人高度相關，足以反駁其辯解。

面對檢方的指控，柯文哲辯稱：「硬碟是在我家沒錯，但裡面的檔案不是每個都是我製作的，可能是從其他地方複製、下載過來的。」試圖以檔案來源多樣為由，切割與硬碟內特定內容的直接關聯性。然而，當審判長進一步追問硬碟的使用情況時，柯文哲卻無法明確指出還有誰能使用該硬碟，為其說辭增加疑點。

更加耐人尋味的是，連枕邊人陳佩琪作證時也表示：「這個硬碟是柯文哲在使用，所以裡面有什麼資料我不會知道。」這一證言不僅間接佐證硬碟的使用者為柯文哲本人，更讓他的辯解顯得站不住腳。

檢方強調，硬碟內容分類清楚、資料完整，包含多項手寫標註及個人文件，足以顯示該硬碟由柯文哲本人長期使用，與案件核心事實具高度相關性。特別是硬碟內的「工作簿」檔案，記錄了精準的日期與細節，如「2022/11/1-小沈-1500」，這些資料顯然不可能與他無關。

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快訊／檢方拼回關鍵碎掉紙條　曝柯文哲下令出境

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