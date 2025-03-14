國台辦嗆不排除「斷然措施」　顧立雄：中國每次都在放這些話

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德13日定調「中國是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」中國國台辦回應，「正告賴清德當局，玩火者必自焚，數典忘祖從來沒有好下場」，並且強調重申「台獨」膽敢突破紅線，大陸方面將不得不採取斷然措施。對此，國防部長顧立雄今（14日）受訪時回應，國軍任務就是隨時做好備戰任務，國防部會採取嚴密情堅偵手段監視共軍作為，戰備上就維持戰訓本務，不然國防部存在價值是什麼？

對於賴清德談話，中國國台辦發言人陳斌華昨表示，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。」、「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

對於中方喊話「斷然措施」是否代表接近戰時？顧立雄表示，國防部唯一的任務就是要隨時做好備戰工作，不然國防部存在價值是什麼？自己不認為做好平戰轉換的工作，是在說已經瀕臨戰爭，國防部的中心任務就是隨時做好備戰準備，不然國防部就沒有存在的價值。

顧立雄指出，中國每次都在放這些話，國軍任務就是隨時做好備戰任務，國防部會採取嚴密情堅偵手段監視共軍作為，戰備上就維持戰訓本務，這是國防部應盡工作。

顧立雄也補充，軍事審判制度做好平戰轉換的工作，就是現在應該要來從事全盤修正的原因，其他的這個演訓、做好備戰的工作，這都是國防部應該要做的事情，不會因為做好這些備戰的工作就是瀕臨戰爭，這要跟各位也要說明。