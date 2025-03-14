賴清德「恢復軍審」挨批搞戒嚴　綠委曝：國民黨不久前也有提修法

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（13日）召開記者會，除了明確定義中國為「境外敵對勢力」，也宣布將恢復「軍事審判」，應對中國與日俱增的滲透、統戰情勢，該談話除了引起朝野熱議，藍營也砲轟恢復軍審根本是搞戒嚴。對此，民進黨立委王定宇昨日晚間透露，藍營不久前也提修《軍審法》，讓軍人全面適用《軍審法》，現在怎麼好意思說「威權復辟」？還是根本是逢綠必反？

王定宇提到，中國國民黨和小藍民眾黨要反對賴清德的「恢復軍審制度」，但根本就是，荒謬的邏輯壞死、不論是非，逢綠必反實例。王定宇強調，賴清德提出來的《軍審法》修法，恢復軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主。

王定宇說明，現役軍人平時觸犯《陸海空軍刑法》第二編，有關之軍事犯罪，諸如違反效忠國家職責罪等，將受到軍事審判。至於，現役軍人觸犯一般治安方面的犯罪案件，王定宇表示，也就是原屬於陸海空軍刑法第三編，軍人涉犯一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理，國防部沒打算納入軍審範圍。

此外，王定宇指出，中國國民黨不久前就曾提出《軍審法》修法，而且是現役軍人只是要涉犯《陸海空軍刑法》，不論罪名，就通通接受軍審審判。為此，王定宇質疑，國民黨提出全面適用軍審的修法，現在怎麼好意思說賴清德是「威權復辟」？還是根本是不論是非，逢綠必反？

▼民進黨立委王定宇指出，中國國民黨日前提出《軍審法》修法。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）