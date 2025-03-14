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大陸 大陸焦點 特派現場

《反分裂國家法》20周年　大陸推動「反獨」國際化與法律戰

▲大陸《反分裂國家法》。（圖／CFP）

▲大陸《反分裂國家法》。（圖／CFP）

記者陳冠宇／台北報導

2005年3月14日，大陸全國人大通過《反分裂國家法》。在立法20年後的今天，兩岸形勢依然嚴峻，大陸對「反獨」也毫不手軟。台灣學者分析，因應國際地緣政治變遷，北京推動反獨有「國際化」與「法律戰」的趨勢，中美產生齟齬，更讓大陸加速爭奪相關議題的主導權。

針對《反分裂國家法》通過20周年，中國文化大學國家發展與中國大陸所兼任教授、陸委會前副主委趙建民，以及國立政治大學東亞研究所特聘教授兼國關中心主任王信賢接受《東森新媒體ETtoday》採訪，分析該法的發展與大陸的反獨作為。

▲▼《反分裂國家法》以2896票贊成、0票反對、2票棄權的結果通過。（圖／路透）

▲當年，《反分裂國家法》以2896票贊成、0票反對、2票棄權的結果通過。（圖／路透）

全球政治格局丕變　促北京反獨「國際化」

趙建民說道，《反分裂國家法》當年公布時，情況較為單純，是大陸因應時任總統陳水扁推出防禦性公投，主要目的是壓制台獨；然而，經過蔡英文與如今的賴清德兩位總統，台灣向獨立方向移動的態勢較20年前更加明顯。

加之，國際地緣政治產生轉變，美國政府過去幾年也增強對台支持，趙建民因此認為，這使得大陸的反獨政策，從過去的「對內（北京認為台灣屬內政）」進行，轉為有意朝「國際化」及「法律化」方向發展的趨勢。

王信賢也持類似觀點。他總結近年大陸的反獨行動，可分為對台與對外兩部分。對外方面，大陸採取國際法律戰，在多邊場合與歷史方面積極爭奪主導權，包括對開羅會議、雅爾達會議、舊金山和約、2758決議案等的詮釋，也支持許多國際法及史學者從事相關研究。

雙邊關係上，王信賢舉《經濟學人》日前報導為例，目前全球已有70個國家認可北京的「台灣屬於中國」論調，並且有權以「任何」手段收回。他還提到，中美關係的變化，讓北京加速國際法律戰的腳步。

▲▼2004年3月20日，「防禦性公投」舉行，時任總統陳水扁和夫人吳淑珍在台北投票。（圖／路透）

▲2004年3月20日，「防禦性公投」舉行，時任總統陳水扁和夫人吳淑珍在台北投票。（圖／路透）

反獨促統法律戰　陸推「懲獨22條」屬最低層次

對台方面，王信賢剖析，大陸的反獨促統法律戰有三種不同層次，由高至低為「新設統一法」、「修改《反分裂國家法》第八條」、「制定《反分裂國家法》細則」。

「目前看來北京以最低層次的方式在處理」，王信賢說，《反分裂國家法》規範較為抽象空泛，而去年的「懲獨22條」，已經成為該法變相的施行細則，並與大陸《刑法》聯繫在一起。

趙建民則認為，當前大陸的涉台法律已經「相對完備」，去年又推出「懲獨22條」，因此對北京而言，未來將著重於政策面如何強化與落實。對於外界質疑反獨措施的可行性，他直言，「要看大陸做到什麼地步」，是只在大陸局部實行，或到國際上執行「懲獨22條」。

儘管未如美國般強勢，但是趙建民提到，大陸在國際金融方面仍有若干實力，同時把持一些手段，例如銀聯卡支付結算體系等，只是目前似乎仍不願將「懲獨22條」的實施變成國際事件。

▲▼國台辦「懲治台獨頑固分子」網頁。（圖／翻攝國台辦）

▲大陸國台辦「懲治台獨頑固分子」網頁。（圖／翻攝國台辦）

面臨內憂外患　大陸不會修法「額外生事」

《反分裂國家法》最受關注與爭議的，莫過於第八條規定：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

由於該條對於採取非和平方式的條件未詳細定義，過去屢屢出現修法傳言。趙建民直言，大陸法律規定不明確是通病，也可給予執法機關更大的權限。就他與大陸學者交流時，也曾提問對方：從李登輝、蔡英文到賴清德，如果大陸說他們都是台獨，那麼三人有什麼區分呢？而現實是，他們也很難回答此問題。

王信賢則斷定，在當前國際環境下，該法（包括第八條在內）於未來一段時間內不會進行修訂，除非發生特別事件，例如中美關係發生重大變化，或台灣讓大陸認為有踩紅線的疑慮。此外，大陸亟需專注於處理內部經濟及社會問題，「沒有必要去額外生事」。

▲中美關係,美國國務親蓬佩奧訪問期間，北京人民大會堂新聞發佈會場。（圖／路透社）

▲中美關係。（圖／路透）

台海如何「轉危為安」？　趙建民籲回歸《憲法》

展望未來，儘管適逢《反分裂國家法》推出20周年，但王信賢認為，在中美關係未定、「川普2.0」剛開始之際，大陸對周邊國家、兩岸關係都採取和緩、解凍的政策，「簡單講就是專心對付美國」，因此當前不太可能針對反獨推出「新的東西」。

另一方面，解放軍仍「蠢蠢欲動」，趙建民對此指出，這是台灣更優先要去解決的問題。過去，美國採取戰略模糊政策，我方把國家安全建立在美國的模糊承諾上，現在川普上台「擺明不會出手」，台灣連美國的模糊承諾也不見了。

趙建民呼籲，台灣不能走烏克蘭的路線，一直刺激強大的對手。對於如何降低台海衝突風險，他說「其實很簡單」，我們不需要付出任何的代價，就可以獲得很大的主權和安全的保障，就是回歸中華民國《憲法》。

「《憲法》規定的兩岸關係怎麼定位？是兩國論嗎？」趙建民強調，只要政府回歸《憲法》，兩岸關係將立刻「轉危為安」。美國國防部次長提名人柯伯吉日前稱，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10％。趙建民說，如果回歸《憲法》，台灣也就不用再花10％GDP的費用來購買軍火。

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