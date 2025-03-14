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20年！陸評價《反分裂法》發揮作用　第8條是「激進台獨」紅底線　

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大2005年頒布《反分裂國家法》，今（14）日正好是20周年。回顧20年來，《反分裂法》對台海的影響？多位涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，這部專門法律發揮重大作用，遏制對「台獨」畫出紅線，尤其是第8條是最終底線。至於大陸方面將於今上午在北京人民大會堂舉行《反分裂國家法》實施20周年活動，預料將以回顧和「警告」為主，若對「台獨」都沒有效果，最後大陸方面將不得已用「非和平」手段解決問題，絕對不是紙上談兵。

回顧前總統陳水扁時代提出一邊一國論，讓兩岸關係極度緊張。2005年3月14日，大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議以高票形式通過《反分裂國家法》，由時任大陸最高領人胡錦濤簽署34號主席令並立即予以實施。

該法共十條，第一條開宗明義確立「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。維護國家主權和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。」該法第三條把「台灣問題」定義為「中國內戰的遺留問題」，是中國內部事務，不容外部勢力干涉。第五條確保台灣如和平統一後，可享不同於大陸制度的高度的自治地位，第六條是鼓勵兩岸繼續交流來往。

其中，《反分裂法》第八條最受外界注目，「首次」明確提出三種情況下中華人民共和國須依法以必要行為維持國家統一。一是台灣從中國分裂出去的事實；二是發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；三是「和平統一的可能性完全喪失。」最後一點給予大陸方面有靈活彈性空間，也對於20年來台海關係發揮作用。

滿20年！陸官方、學界怎評價《反分裂國家法》

《反分裂國家法》實施今天滿20周年，大陸國台辦於本週三12日舉行例行記者會，發言人陳斌華指出，「這是一部維護台海地區和平穩定，符合中華民族根本利益的法律。對於堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展融合發展，推進祖國統一進程等方面發揮著獨特重大作用。」

陳斌華強調，「我們將繼續認真貫徹落實反分裂國家法，持續加強運用法治方式和法治公正，堅定維護台海和平穩定，堅決反對台獨私利，堅定不移推進祖國推進。」

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「這些年『台獨』逞口舌之快，實際行為不敢製造『台獨事變』，不敢真的衝擊那條紅線，只在紅線外打轉，這就是《反分裂法》的效果非常明顯。

李振廣指出，就大陸方面角度來看，「兩岸還沒有分裂領土，也根據『九二共識』，兩岸同屬一中的基本的格局，也是《反分裂國家法》最大作用與貢獻。」

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、副教授張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，《反分裂法》發揮重要作用，對「台獨」勢力畫出紅線與底線。「目前來看，『台獨』還不敢突破紅線，這條紅線對於大陸方面來說，也有一個更靈活的空間掌握跟解讀。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，《反分裂國家法》把政策安排具體化，明確規定違反哪一條，大陸方面就會有什麼樣的措施，讓那些人清楚地知道這些措施，進而產生威懾的力量。」

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲《反分裂國家法》實施15周年座談會，圍繞遏制與打擊「台獨」。（圖／記者任以芳攝）

《反分裂國家法》第八條是「台獨」最終紅底線　

大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎日前接受媒體訪問談《反分裂國家法》，面對陳水扁執政時期「激進式台獨」，大陸方面果斷通過和頒佈施行《反分裂國家法》，在遏制「激進式台獨」方面划出紅線，高懸利劍，尤其對於陳水扁推行的「法理台獨」方面起到了關鍵作用。

李義虎也特地點出，該法的第八條受到外界廣泛關注，強調《反分裂國家法》是專門法也是一部授權法。第八條第二款規定，「依照前款規定採取非和平方式及其他必要措施，由國務院、中央軍事委員會決定和組織實施，並及時向全國人民代表大會常務委員會報告。」該條規定表明，在發生某種重大事態時，國務院和中央軍委可以迅速和有效地採取行動，遏制和制止「台獨」分裂活動。

李義虎指出，當國務院和國家軍委不用經過全國人大及其常委會同意，可根據對形勢的判斷並做出決定，自行採取相應的行動，可事後向全國人大常委會報告，「因為這部法律已經給國務院和國家軍委做出授權。」

包承柯也強調，若《反分裂國家法》的警告起不了作用，「最後還是會通過人大常委會的執法命令，或再開會進行新的修法安排。」可能直接涉及《反分裂國家法》第八條解釋是否有新詮釋，也是「台獨」最觸碰不得的底線。

「現在大陸要馬上針對該法安排也沒有這麼快，最關鍵還是先發出警告。」包承柯也指出，如果這些警告不起作用，賴清德一意孤行讓兩岸緊張對抗，相信《反分裂法》一定會有再增加條款，有「針對性」安排措施。

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲大陸學者分析，《反分裂國家法》第8條是「台獨」的警告也是紅線底線。（示意圖／路透）

《反分裂法》實施20年對「紅線」解讀有新說法？

大陸方面將於今上午於北京先民大會堂舉行《反分裂國家法》實施20周年活動，總統賴清德昨13日召開國安高層會議，為了因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，並且強調，「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，當場公布應對中共滲透，台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略。

我方先表態強硬「抗中」立場，明顯「劍指」大陸今日《反分裂國家法》實施20周年活動可能釋出的內容。張文生分析，大陸今日舉行《反分裂國家法》實施20周年活動可能釋出的內容主要是紀念，也包括過去20年所起到的積極作用的肯定，大陸方面還是以「警告」層面為主。

張文生表示，「預料今天會強調《反分裂國家法》第八條的底線，進一步強調若『和平統一』完全喪失的可能性之後，會不會有新說法，可進行觀察。」

包承柯則說，賴清德已經把大陸視為「境外敵對勢力」，不利於未來台海局勢，相當不樂觀。大陸不只今天是強調和警告，甚至今後一段時間裡面，會進採取「針對性」措施，包括軍事、經濟、政治各種各樣的措施，包括法律措施等，對「台獨」進行打擊。

他也提醒，今年2月中下旬，中共舉行今年度「對台工作會議」，把打擊「台獨」目標放在很前面，這是一個很重要訊號與方向。「不管從哪個角度來看，如果局勢惡化，一定會根據現有的局勢變化，調整優先安排調整政策。」

談及大陸國台辦昨晚發出回應，針對賴清德「境外敵對勢力」說法，發言人陳斌華又重申，「「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

「不得不」一直是大陸方面強調底線，包承柯也強調，大陸本著「和平統一」的目標，逐漸構建「兩岸和平統一」環境，越走向對抗，對賴清德和民進黨是沒有好結果。

李振廣也表示，相信賴清德還是有理性，民進黨十分功利主義，打著「台獨」的旗號，就是為了掌握行政權力，「若最後逼大陸動手，賴清德將會『雞飛蛋打』，一場空，真正的「台獨」對他們來說都是浮雲，只是欺騙老百姓！」

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