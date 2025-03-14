　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨硬表態　陸學者：推進兩國論搞對抗

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德昨召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者任以芳／北京報導

今（14）日是大陸2005年頒布《反分裂國家法》滿20周年，上午將有活動登場。總統賴清德於昨13日召開國安高層會議，定調「中國是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」。為何賴清德選在《反分裂法》20周年前夕公布面對中共威脅17項策略？涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，賴清德這次是有備而來，具體性、系統性整理抗中策略，甚至是以個人意志「一意孤行」的全面對抗大陸，預料台海對立只會更加尖銳，非常不利於後續交流交往。

大陸《分裂國家法》20周年前夕，總統賴清德昨13日召開國安高層會議，會後舉行記者會親自說名。為了因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。

賴清德指出，「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，必須採取相應的防範措施，並且親自說明針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略。

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、副教授張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示也表示，「很明顯，賴清德針對反制進行研究，只是等一個時間拋出來，他確實是有備而來，但是這個東西，大陸也不會讓步了。」

張文生也說，「賴清德選在《分裂國家法》實施20周年活動前一天，提出反制，他的判斷是大概不會有可以接受的空間，乾脆強硬對強硬，也反映他的思維，（兩岸）肯定是沒得談的，後面就看著怎麼對抗。

另外，賴清德也提及，針對因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅方面、強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理、嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動等策略。

張文生也指出，「這也顯示，他對兩岸交流準備要全面管控，包括藝人，學術、宗教交流，包括對台商，他都要進行全員管控，後面兩岸交流會越來越困難，不是好事。」

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲大陸2020年舉行《反分裂國家法》實施15周年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

針對賴清德發布抗中策略，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「賴清德去年520提出兩岸互不隸屬的『兩國論』，後面沒有實際推進的政策，這次他的講話非常有系統性，已經把台灣對大陸的政策推到全面對抗。」

「從賴清德講話中來看，大陸對台優惠政策、融合政策視為「境外敵對勢力」滲透，把軍中主張兩岸和平統一的人士都當做大陸間諜判刑，以加強整治島台灣對抗的環境。」包承柯進一步分析，賴清德很明顯開始推進「兩國論」，把大陸稱為「境外敵對勢力」來對抗，這句話很重要，這是一個具體政策的演變過程。」

包承柯也預測，「賴清德當局今天發出一個重要的信息，環境嚴峻，越對抗、越尖銳，預料兩岸未來前景不容樂觀，面對的挑戰非常大。」

談及大陸今即將舉行《分裂國家法》實施20周年活動，包成柯也指出，「一定會明確打擊『台獨』分裂勢力，針對賴清德『兩國論』也會採取一些針對性的措施，包括軍事、經濟、政治各種各樣的措施，包括法律的措施等等，來對「台獨」分裂勢力進行打擊，如果這些打擊警告沒有效果，最後大陸方面不得已選擇「非和平」手段來解決問題。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

針對賴清德抗中策略，大陸國台辦昨深夜也回應。發言人陳斌華強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

陳斌華正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞『台獨』裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。「祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨硬表態　陸學者：推進兩國論搞對抗

回應賴「境外敵對勢力」　國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統台灣」絕不允許

台灣藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究：懲罰有時是種支持

躲進「女廁偷拍」被抓包！　逃跑色狼失足…慘摔落1樓

中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

全球最大樂高人偶現身！　上海樂高樂園確定今夏開幕

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨硬表態　陸學者：推進兩國論搞對抗

回應賴「境外敵對勢力」　國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統台灣」絕不允許

台灣藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究：懲罰有時是種支持

躲進「女廁偷拍」被抓包！　逃跑色狼失足…慘摔落1樓

中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

全球最大樂高人偶現身！　上海樂高樂園確定今夏開幕

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

川普關稅大刀砍傷美股！道瓊重挫537點　英特爾逆勢漲14.6％

保時捷確認「凱燕電動版今年如期發表」！純電718跑車也將提前亮相

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨硬表態　陸學者：推進兩國論搞對抗

為何Andy控訴影片「3天飆800萬瀏覽」？DK：他花了10年時間製作

各部會認了預算都增加　國民黨一張圖戳破卓榮泰謊言：凸顯團隊無能

快訊／普丁表態原則上支持停火　前提是解決危機根源實現長久和平

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

英國手工超跑廠「全新旗艦正式登場」！鋁合金底盤＋碳纖車頂剛性強

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

大陸熱門新聞

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

通緝犯林金城「台灣身分被註銷」

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

台藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究

陸多家企業「強制準時下班」　員工嚇傻

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

國軍手機遺失被賣到大陸！MDM、照片被看光

始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

進「女廁偷拍」被抓！色狼失足摔落1樓

蚊子原地抽搐！陸網傳超有效「滅蚊神曲」

準時下班「不是什麼新鮮事」　聯想發文反對「996」

更多熱門

相關新聞

不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，會後宣布為因應中共滲透統戰祭出十七項策略，包含檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，此舉引起各界議論。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，台灣目前遭到中國滲透的層面與深度，不是軍事審判可以解決的，說白了，宣示效果強過實際意義。他也質疑，現在到底有什麼條件，可以明確的說，目前的軍事司法品質值得人民的信任？就在廢止這個國家機器這麼久以後？

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

陸委會：中共破壞單一戶籍制度　政府依法清查軍公教

陸委會：中共破壞單一戶籍制度　政府依法清查軍公教

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

關鍵字：

2025反分裂國家法大陸賴清德台獨

讀者迴響

熱門新聞

曾國城道歉了

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

回應歐盟關稅　川普：葡萄酒徵200％

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面