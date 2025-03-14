陸反分裂法活動今登場！賴清德昨硬表態　陸學者：推進兩國論搞對抗

▲總統賴清德昨召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者任以芳／北京報導

今（14）日是大陸2005年頒布《反分裂國家法》滿20周年，上午將有活動登場。總統賴清德於昨13日召開國安高層會議，定調「中國是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」。為何賴清德選在《反分裂法》20周年前夕公布面對中共威脅17項策略？涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，賴清德這次是有備而來，具體性、系統性整理抗中策略，甚至是以個人意志「一意孤行」的全面對抗大陸，預料台海對立只會更加尖銳，非常不利於後續交流交往。

大陸《分裂國家法》20周年前夕，總統賴清德昨13日召開國安高層會議，會後舉行記者會親自說名。為了因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。

賴清德指出，「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，必須採取相應的防範措施，並且親自說明針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略。

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、副教授張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示也表示，「很明顯，賴清德針對反制進行研究，只是等一個時間拋出來，他確實是有備而來，但是這個東西，大陸也不會讓步了。」

張文生也說，「賴清德選在《分裂國家法》實施20周年活動前一天，提出反制，他的判斷是大概不會有可以接受的空間，乾脆強硬對強硬，也反映他的思維，（兩岸）肯定是沒得談的，後面就看著怎麼對抗。

另外，賴清德也提及，針對因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅方面、強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理、嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動等策略。

張文生也指出，「這也顯示，他對兩岸交流準備要全面管控，包括藝人，學術、宗教交流，包括對台商，他都要進行全員管控，後面兩岸交流會越來越困難，不是好事。」

▲大陸2020年舉行《反分裂國家法》實施15周年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

針對賴清德發布抗中策略，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「賴清德去年520提出兩岸互不隸屬的『兩國論』，後面沒有實際推進的政策，這次他的講話非常有系統性，已經把台灣對大陸的政策推到全面對抗。」

「從賴清德講話中來看，大陸對台優惠政策、融合政策視為「境外敵對勢力」滲透，把軍中主張兩岸和平統一的人士都當做大陸間諜判刑，以加強整治島台灣對抗的環境。」包承柯進一步分析，賴清德很明顯開始推進「兩國論」，把大陸稱為「境外敵對勢力」來對抗，這句話很重要，這是一個具體政策的演變過程。」

包承柯也預測，「賴清德當局今天發出一個重要的信息，環境嚴峻，越對抗、越尖銳，預料兩岸未來前景不容樂觀，面對的挑戰非常大。」

談及大陸今即將舉行《分裂國家法》實施20周年活動，包成柯也指出，「一定會明確打擊『台獨』分裂勢力，針對賴清德『兩國論』也會採取一些針對性的措施，包括軍事、經濟、政治各種各樣的措施，包括法律的措施等等，來對「台獨」分裂勢力進行打擊，如果這些打擊警告沒有效果，最後大陸方面不得已選擇「非和平」手段來解決問題。」

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

針對賴清德抗中策略，大陸國台辦昨深夜也回應。發言人陳斌華強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

陳斌華正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞『台獨』裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。「祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！」