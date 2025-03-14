和平防線vs.戰爭伏筆　走過《反分裂國家法》20年

▲大陸《反分裂國家法》制定20年。（圖／CFP）

記者魏有德／台北報導

大陸制定《反分裂國家法》，施行迄今已滿20年，期間，兩岸關係幾經變化，在馬英九執政時期，兩岸關係一度緩和，直至蔡英文政府上台後，拒認「九二共識」，導致兩岸官方交流中斷至今，同時，隨著大陸國力上升，步步進逼，以軍事或經濟等手段對台施加壓力，背後倚靠的便是《反分裂國家法》的「法源基礎」。

▲中共前中央總書記胡錦濤。（圖／翻攝新華網）

大陸第十屆全國人大三次會議於2005年3月14日通過《反分裂國家法》，將兩岸視為「法理統一狀態」，確立「兩岸同屬一個中國」的法律地位，並將當前局勢視為國共內戰的歷史遺留問題，而非兩個獨立行使主權的政府，進一步否定中華民國在台灣的主權定位。

該法也明確指出，若台灣「以任何名義或任何方式」宣布獨立，大陸可採取「非和平方式」加以遏制，成為「武統」的重要法律依據。近年來，解放軍機艦越過台海中線，環台軍演頻現，大陸官方數次公開強調，《反分裂國家法》仍具「法律約束力」，成為兩岸關係中不容輕忽的政治變數。

▲美海軍第七艦隊。（示意圖／Facebook／U.S. Pacific Fleet）

回看《反分裂國家法》制定前的時空環境，1995年至1996年，兩岸連續出現兩次「台海飛彈危機」，在美國第七艦隊強勢介入下，解放軍軍事演習最終並未擴大成更加激烈的軍事衝突，也使得大陸意識到，只用軍事手段無法達到其統一目的和阻止台獨發展。

陳水扁2000年上任，代表著台灣出現首次政黨輪替，並在2004年大選時連任成功，台灣民意的變化，讓大陸感受到推進統一進程出現「不確定性」，最終，在2005年，由時任中共中央總書記胡錦濤主導，推動《反分裂國家法》的制定。

該法第一條開宗明義點出，「為了反對和遏制台獨分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法。」也就是持續至今，廣為大家所知的「反台獨」法理論述。

第二條則呼應大陸的「一個中國原則」，意即「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」，無論台灣使用「中華民國」或「台灣」等名稱，都是「於法無據」。

第三條主張，「台灣問題是中國內戰的遺留問題。解決台灣問題，實現祖國統一，是中國的內部事務，不受任何外國勢力的干涉。」也就是說，「中國」的內戰實際上並未結束，進一步將兩岸問題視為「內政」而非外交問題，以此阻止西方世界對台灣的「政治支持」。

值得注意的是，第八條的內容便是大陸行使「武統」權力的法律基礎，也就是台灣只要出現獨立的態勢，大陸得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整，至於採取的是哪種非和平方式必要措施，不言而喻。

▲馬政府執政期間，兩岸事務最高負責人在南京紫金山會面。（圖／ETtoday資料圖）

大陸制定《反分裂國家法》後，台灣經歷兩次政權輪替，在馬英九執政時期，以「九二共識」為基礎的兩岸方針下，兩岸透過大規模交流，淡化政治敏感度，直至ECFA簽訂，服貿協議遭到台灣民意的反對，進而造成太陽花學運，也使得綠營重新執政，兩岸對立情勢再次升高。

蔡英文8年執政期間，大陸中央認為台灣持續走向「去中國化」的路線，或有走向「法理台獨」的空間，因此，軍機繞台、解放軍越過海峽中線、暫停兩岸官方互動、陸客自由行、團體遊等一連串措施一波波接踵而至。

▲解放軍戰機越過海峽中線。（圖／翻攝東部戰區）

期間，大陸官方還祭出「台獨懲戒名單」和《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等措施，要將「法理台獨」扼殺在搖籃中。

時至今日，《反分裂國家法》已走過20年，兩岸關係仍陷入「冰河時期」，甚至有著衝突一觸即發的隱憂，從2005年立法以來，大陸始終將該法視為遏制台獨的重要工具，並在不同時期透過軍事威懾、經濟制裁與法律戰，強化其對台的壓力。

就兩岸關係而言，大陸始終不變的是統一大業的決心，然而，台海的不確定性，不僅僅是兩岸之間的問題，也是大國全球戰略的核心變數。在美中兩強博弈下，《反分裂國家法》是否會成為北京手中的「決勝籌碼」，又或是未來台海緊張情勢的「臨界點」？成為各方觀察的高度關切議題。