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不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，會後宣布為因應中共滲透統戰祭出十七項策略，包含檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，此舉引起各界議論。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，台灣目前遭到中國滲透的層面與深度，不是軍事審判可以解決的，說白了，宣示效果強過實際意義。他也質疑，現在到底有什麼條件，可以明確的說，目前的軍事司法品質值得人民的信任？就在廢止這個國家機器這麼久以後？

林秉宥表示，自己看到軍事審判可能復活，實在五味雜陳，台灣目前遭到中國滲透的層面與深度，不是軍事審判可以解決的，軍事組織內僅是一種滲透的樣態，且對軍事滲透的介面幾乎都是從民間開始，只能治療症狀的做法，自己都會認為這是安慰劑，而不是對症下藥。

林秉宥直言，說白了，自己認為恢復軍事審判對於嚇阻叛國者的效果，宣示效果強過實際意義。更重要的是，當初因為認為軍事司法系的司法品質有問題，才做出了改變，而到底現在有什麼條件，可以明確的說，目前的軍事司法品質值得人民的信任？就在廢止這個國家機器這麼久以後？

林秉宥認為，台灣需要的應該是國安檢察與國安法庭，一個更全面，且能專注於國安專業的司法體系；這呼籲至少超過五年，現在很接近目標，但絕對不能走錯，否則不僅無法應對威脅，還可能製造更多內部衝突，方向正確，方法也要正確。

最後，林秉宥也提到，自己認為面對眼前的危機，加強憲兵、反情報單位的軍事犯罪偵查量能，加強司法警察、法定情報單位之間的交流，會更直接有效，還不用立法。

▼民進黨新北市議員林秉宥。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲▼新北市議員卓冠廷、林秉宥、陳乃瑜、李宇翔、張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、翁震州等人今天上午舉行記者會，強烈呼籲「新北市長回來！秘書處長下台！」。（圖／卓冠廷辦公室提供）

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