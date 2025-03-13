陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，揭示中共誘拉國人赴陸定居及設籍，允許保留台灣身分證件，混淆國人對國家之認同，政府各機關必須全面檢討現有法令並建立防衛機制。對此，陸委會表示，因應中共破壞兩岸單一戶籍制度，政府依法辦理現職軍公教專案宣導與清查，以維護國家安全，讓全體國民安心。

陸委會提到，為維護國家安全及利益，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」自93年修正時即明訂「兩岸單一戶籍制度」，此一制度亦經兩岸透過各自法令規範確認執行，乃維繫兩岸人員往來秩序之重要基礎。

陸委會指出，中共近年來刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」，是對我方法律之嚴重挑釁，更是刻意破壞台海現狀，製造兩岸人員交流失序狀態，已嚴重影響台灣社會安定，「政府當前針對現職軍公教人員申領中共有關身分證件的清查作業，完全肇因於中共破壞現狀，政府必須積極挺身因應之職責與作為。」

▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）



陸委會說，依現行兩岸條例規定，國人如果取得中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。自103年至112年底止，因具備兩岸雙重身分遭政府註銷台灣戶籍者計676人，但均無現職軍公教人員。

陸委會提到，近期政府在公務體系中陸續發現有現職人員領有中共相關身分證件，初步瞭解是因兩岸條例「單一戶籍制度」以及具備中國大陸戶籍者不得擔任我軍公教職務之規定，未與現行人事管理制度有效結合，造成現職人員可能存在不符法律任用規定之情況，「政府有責任積極補偏救弊，及時遏阻及預防違法任職態樣案例繼續發生。」

陸委會強調，政府為維護國家安全，確保民眾對公權力之信任，自今年2月起推動專案宣導及清查工作，以落實依法任用，本次專案清查目的有四，分別為宣導法令、掌握現況、鼓勵自主申報、及時協助解決。

陸委會說，政府鼓勵持有相關證件者積極利用本次專案清查「自動申報、主動放棄」，也希望現職軍公教人員均能「誠實填表、據實以告」，以免未來經檢舉查獲，造成個人權益嚴重負面影響。

陸委會還說，軍公教人員身負保衛國家、執行公權力以及教育學子等公務重任，必須獲得人民信賴；法律亦課予軍公教人員對國家與國民負有忠誠義務，「持有中共相關身分證件，係以積極行動向中共政權宣誓效忠，除已不具備現有法律要求之任用資格外，亦已違背忠誠義務，將斲喪（傷害）人民對公職人員提供公共服務之高度信賴。」