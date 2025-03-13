守護環保英雄健康！雲林環保局聯手台中醫院　提供專屬健檢

▲環保局長陳宏益今日率先接受健檢，以身作則，呼籲同仁「用最健康的身體，一起捍衛台中市市容與環境。」

（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市環保局與衛生福利部台中醫院合作，針對環保局行政人員、清淨園區與清潔隊等員工進行三梯次健康檢查，醫療團隊車子不但直接開到定點健檢，還提供健檢後回診治療服務。環保局長陳宏益今（13）日率先接受健檢，以身作則，呼籲同仁「用最健康的身體，一起捍衛台中市市容與環境。」

台中市環保局長陳宏益指出，環保局人員超過4000人，其中清潔隊同仁就超過3800位，此次配合國家政策，推動成人健檢與癌症篩檢，以這三個梯次做為健檢示範，未來持續推動，並打算開放員工前往住家附近各大醫院健檢，希望讓同仁了解健檢對健康的重要性。

台中醫院依照其工作型態分三梯次安排超過250名員工接受健檢，第一梯次2月21日健檢團隊進駐台中清淨園區，為65名員工進行健檢；第二梯次2月27日前進東南區清潔大隊幫中西東南區清潔隊隊員共67人完成健檢，今天則是前進環保局局本部，為包括局長陳宏益等近120名員工進行健檢。

值得一提的是，此次健檢前，台中醫院特別為這群站在對抗空汙與清除垃圾第一線的戰士設計問卷，針對家中有肺癌家族史或重度吸菸朋友，提供預約到院進行國健署提供免費低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢服務，另不符國健署規範的員工或親友也提供現場預約檢查服務，表達對捍衛環境戰士的敬意。

台中醫院院長黃元德強調，環保局是守護台中市環境清潔與空氣品質的第一線戰士，也是面臨空氣汙染與清理垃圾受傷或感染的高風險族群。對於台中市政府編列預算，鼓勵各單位踴躍健檢，愛護員工的用心相當感動。環保局長率先帶領並安排環保團隊健檢，更見其用心良苦。他也呼籲其他忙於市政的局處，「再忙，也別忘了健檢，關心自己的健康。」

▲環保局長陳宏益今日率先接受健檢，以身作則，呼籲同仁「用最健康的身體，一起捍衛台中市市容與環境。」

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