陳玉治基金捐竹崎高中福斯廂型車　共創教育新風

▲陳玉治醫師紀念基金捐贈竹崎高中公務車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「陳玉治醫師紀念基金」捐贈嘉義縣竹崎高中一輛九人座箱型車，專供弱勢及偏鄉學生使用，日前舉行捐贈儀式，在教育處副處長顏廷玉、民政處處長楊健人、竹崎高中校長蘇淵源及多位嘉賓見證下，圓滿完成。



陳玉治醫師在嘉義長大，於台大畢業後，前往美國德州大學聖安東尼醫學學院深造。完成學業後，在醫學中心完成臨床訓練，隨後於休士頓創立「慈恩內科家庭全科診所」，開展個人執業。多年前不幸過世，伉儷情深，她的先生郭天恩教授捐贈「陳玉治醫師紀念基金」，以紀念已故妻子。郭教授在美國癌症治療領域享有盛譽，畢生服務於全球頂尖的癌症醫療機構——美國德州大學安德森癌症中心，直至退休。

陳玉治醫師的表姐盧玉老師表示「陳玉治基金基金」秉持慈善宗旨，專注於資助清寒學子及援助急需幫助的個案、家庭或團體，以實際行動回饋社會，造福鄉里。



教育處副處長顏廷育表示，竹崎高中近年來在縣府及地方的努力下，積極推動多元教育，發展特教班、資源班、體育班、美術班等多元班級，打造適性發展的幸福學園。然而，家境弱勢的學生比例偏高，且多數居住於偏鄉地區，受限於大眾運輸資源不足，無法負擔長期接送，導致學生在參與課外活動與競賽時，面臨交通不便的困境。





經過蘇淵源校長反應，前竹崎國中校長楊日耀、民政處長楊健人的媒介之下，加上社會局、教育處的協助，促成此次車輛捐贈。這輛九人座福斯箱型車的加入，將讓學子更無後顧之憂地參與各類活動與競賽，拓展視野、發展才能。





這份愛與關懷的傳遞，不僅為學生們帶來更便利的學習機會，也彰顯了社會公益的力量，讓善的循環持續發揚光大。