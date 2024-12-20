台北裝修公司關懷偏鄉　捐阿里山國中小公務車

▲▼阿里山國民中小學 校慶運動會暨公務車捐贈儀式 。（圖／阿里山國民中小學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山國民中小學第十六屆校慶（樂野國小創校九十週年），學生、教師及家長20日齊聚一堂，舉辦充滿活力與歡笑的校慶運動會，當天的運動會不僅是體育盛事，更融入了公益意義，特別舉行了公務車捐贈儀式，為學校的發展注入更多支持。

校長邱獻萱首先致詞，回顧學校歷史並感謝社會各界的支持。他強調，運動會不僅是學生展現體育才能的舞台，更是提升團隊精神與集體凝聚力的重要契機。隨後，運動會在熱烈的掌聲中正式開跑。

本次運動會項目豐富多樣，包括徑賽、大隊接力、立定跳遠、拔河、傳統射箭等項目，以及趣味競賽如趣味50公尺/100公尺、敲木頭、親子趣味傳接球、負重接力等，為全體師生帶來無數歡笑與激情。尤其是在接力賽中，學生們、家長們及與會校友緊密配合，爭分奪秒，展現了極高的團隊協作與拼搏精神。

學校同時舉行公務車捐贈儀式，並邀請到地方政府代表、企業界人士及熱心家長共同參與。捐贈儀式上，感謝台北原聿室內裝修工程股份有限公司捐贈了一輛全新公務車，這筆捐贈將有效提升學校日常運作及交通便利性，對學校未來的發展具有重要意義。

邱獻萱校長在儀式中表達了對捐贈方的衷心感謝，並表示這輛車將大大改善學校師生外出參加各項活動的便利性，讓學校能更有效地進行教學與行政工作。他強調，這不僅是物資上的支持，更是對學校教育事業的肯定與鼓勵。

隨著校慶運動會的圓滿落幕，學生們不僅在賽場上爭光，也在活動中深刻體會到團隊協作與拼搏精神的價值。此次校慶活動的成功舉辦，不僅讓全校師生凝聚了更多力量，也讓阿里山國民中小學的未來充滿了更多希望。

阿里山國民中小學將繼續秉持優質教育的理念，不斷提升學校的教育質量與硬體設施，讓每位學生都能在這片美麗的土地上，享有更好的學習與成長環境。