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奧運金牌選手李洋來了　前進嘉縣羽球名校竹高校園心路分享

▲▼ 奧運金牌李洋分享心路歷程 翁章梁致贈高山茶 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 奧運金牌李洋受邀至嘉義縣竹崎高中分享心路歷程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

奪下東京、巴黎奧運兩屆羽球金牌選手的李洋，日前在知名運動品牌YONEX公司安排下，蒞臨嘉義縣唯一簽約合作的竹崎高中羽球館舉辦分享講座及簽名會，讓學生享受和六都同規格的資源，面對面接受奧運金牌選手的經驗傳承，機會難得又珍貴，縣長翁章梁出席致贈李洋阿里山高山茶，李洋也回贈簽名球組，現場親師生掌聲喝采熱烈歡迎台灣之光。▲▼ 奧運金牌李洋分享心路歷程 翁章梁致贈高山茶 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 奧運金牌李洋受邀至嘉義縣竹崎高中，他致贈親筆球具給縣長翁章梁 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，兩屆奧運金牌李洋選手是台灣之光，多年精實訓練、大賽洗禮的經驗值，是青年學子的標竿。竹崎高中羽球隊也是嘉義縣之光，曾經為本縣培育出世界青少年羽球錦標賽U19銀牌國手楊子賢、陳宥宇，以及聽奧國手江巧羽等優秀人才，並多次奪得全中運團體、個人前八強的佳績，在羽球人口眾多的台灣各地，已是學術科並重、積極照顧選手的知名學府。

▲▼ 奧運金牌李洋分享心路歷程 翁章梁致贈高山茶 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲奧運金牌李洋受邀至嘉義縣竹崎高中，與全校師生合照。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處長李美華說，嘉義縣自99學年度起成立高中體育班，即是以完備體育選手三級培訓為首要目標，110年爭取國教署補助7,476萬元建設今天的活動場地，並由學生票選定名為「竹夢樓」，取其築夢之意，期待為嘉義縣、乃至於全台各地的優秀體育選手們，營造優質的訓練、學習環境並有機會為國爭光

▲▼ 奧運金牌李洋分享心路歷程 翁章梁致贈高山茶 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲奧運金牌李洋受邀至嘉義縣竹崎高中，縣長翁章梁及竹崎高中校長蘇淵源回高山茶葉。（圖／嘉義縣政府提供）

竹崎高中校長蘇淵源認為，在這個3C普及、家長疼愛的時代，願意參與體育團隊的孩子都將是未來的人才，他們具備患難與共的團隊經歷、愈挫愈勇的突破精神、與沉著應戰的大賽經驗，相信嘉義縣的選手們，不論未來是持續在體育專長努力或是轉換跑道，都會是台灣社會優質的中流砥柱。

竹崎高中羽球隊雙打選手李顒康說，親眼看見奧運金牌的台灣選手李洋並聆聽他的分享，還能夠跟他握手索取親筆簽名，對自己而言已是莫大的鼓舞，也從他的分享中得知即使是金牌選手也會有低潮與起伏，盼未來帶著一樣的堅持與態度，找到人生方向。

竹崎高中高二學生黃子耀則認為，李洋選手分享中所提到的堅持不懈、相信自己、突破困境等人生經驗，即使不是體育選手的自己，也非常受用，能與奧運金牌見面就非常興奮，今晚應該睡不著了。

 
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