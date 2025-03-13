國防部「恢復軍事審判」配套細節　軍人一般犯罪仍由司法機關辦理

▲國防部軍事審判制度規畫說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德宣布恢復軍事審判一事，國防部13日下午舉行記者會說明相關規劃。國防部強調，「軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主」，未來現役軍人平時觸犯《陸海空軍刑法》第二編有關之軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等），將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

國防部表示，自102年軍事審判法修法後，軍法案件於同年8月起分兩階段全面移由司法機關辦理，僅餘戰時審判軍人犯罪的功能。改制後的11年間，國防部透由內部訓練，借調軍法官至檢察署擔任檢察事務官等方式，希望保存戰時審判之運作種能，但效果非常有限，經通盤檢討，維持一個平時正常運作的軍法系統，始可落實軍事審判平戰轉換運作順遂，方能發揮嚴肅軍紀、保障人權的功能。

在「修法方向」方面，國防部表示，過往軍事審判在我國曾有一段不被人民信任的歷史，社會各界對軍事審判採階級管轄、欠缺獨立性等仍有諸多疑慮，軍方都虛心接受。此次修法將全盤檢討調整，確保未來重新開機的軍事審判制度，必須符合公平審判原則、正當法律程序之憲法要求，周延兼顧人權保障與軍隊紀律，強化國家安全。

在「修法規劃」部分，國防部指出，第一「軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主」，未來現役軍人平時觸犯陸海空軍刑法第二編有關之軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等），將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

國防部表示，第二是「制定軍事法院組織法、軍事檢察署組織法」，國防部組織法規定得視部隊任務需要，於適當地區設軍事法院、軍事檢察署，並依「國防部各級軍事法院組織準則」運作，為提升機關之獨立性，將另行研訂軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，以杜絕外界藉由機關調整干預偵審之疑慮。

國防部表示，第三在制定「軍法官人事條例」方面，現行國軍任官、任職、服役等規範，並未針對軍法官有特別規定，相較於法官法對於從事審判者應有之制度性保障，明顯不足。未來國軍將參考法官法制度精神，對於軍法官任免、遷調及評鑑、淘汰等，將研訂「軍法官人事條例」，有別於一般軍人人事制度，以確保公正獨立。

國防部指出，第四部分「從事偵審之軍法官必須具備軍事歷練」，軍法案件涉及軍事專業特殊性，擔任軍事院檢軍法官具備一定部隊服役經驗或資歷，才能正確掌握軍法案件之特性，未來將律定從事軍事偵審工作之軍法官，必須具備一定部隊服務資歷，始得參加甄選。

最後，國防部表示，軍方將在符合公平審判原則、正當法律程序之前提，通盤檢討修正軍事審判法，研議採行全面強制辯護、廢除階級管轄等。另有關事實審及法律審之救濟、審級制度設計，將徵詢司法機關、專家學者意見妥適規劃，並與社會妥善溝通，爭取國人支持。

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