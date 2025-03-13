快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

記者陶本和／台北報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，會後召開記者會宣布，為因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／翻攝總統府直播）

賴清德表示，最近許多場合不少國人提出憂慮，看到現役退役軍人被收買，出賣情報甚至組建武裝力量，傷害國家跟國人，也有藝人配合中國說自己國家不是國家，有人甚至協助中共官媒散播疑美、疑軍，讓很多人憂心。

賴清德說，我們國家有得來不易的自由民主，誠如戰略學者葛軒尼特對於統戰作為分析，中國透過滲透、媒體戰、心理戰來征服我們，在我們社會中種下不合的種子，忽略外部的真正威脅。

賴清德指出，中國消滅中華民國野心沒有改變，持續文攻武嚇，對台灣社會統戰滲透越來越嚴重，2005年頒布反分裂國家法，去年6月發佈懲獨22條，做為傷害台灣人民藉口，最近更扭曲聯大（2758號）決議，過去中國利用民主台灣自由開放，吸收黑道、媒體、名嘴、政黨，在內部分化，根據國安局報告，2024年起訴共64人，其中統促黨等，佈建武裝案例，在民主社會匪夷所思，但真實存在台灣社會。

賴清德說，中國透過核發護照，申辦居住證等，企圖讓台灣混淆國家認同，把兩岸交流視為統戰管道，削弱敵我意識，架空公權力；我們也注意到中國擴大對台灣融合發展策略，台商在中國投資、青年赴中國發展，竊取關鍵技術，影響經濟安全跟台灣青年風險，「這是反滲透法境外敵對勢力，我們沒有選擇，必須採取積極作為」。

賴清德提到，中國對國家主權威脅方面，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，過去談話中所指出，1996年民選總統就職以來，已經傳達台灣是民主主權獨立國家，稱我們為台灣、中華民國或中華民國台灣，前途必須由2300萬台灣人民決定，這就是要捍衛的現狀，最大共識就是捍衛民主，堅決反對台灣被併吞。

策略方面，賴清德要求國安會跟國防部推動和平四大支柱方案；國安會外交部擬定計畫跟友盟合作；因應國軍滲透，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯《陸海空軍刑法》之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

賴清德說，將進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會做完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

另外，賴清德表示，為因應中共混淆國人威脅方面，內政跟陸委會針對中國申請證件，護照跟身分證等要清查管理，尤其是軍公教人員。

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