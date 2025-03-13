批賴清德恢復軍事審判缺乏討論　民眾黨：形同「德意志」一人說了算

▲民眾黨13日表示，賴清德一聲令下宣布恢復軍事審判制度，重大政策變革缺乏社會討論，讓台灣的法治形同「德意志」一人說了算。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為因應中共滲透統戰，總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，宣布將全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。對此，民眾黨回應，面對重大政策變革卻缺乏社會討論，而國防部至今也未提修法草案，破壞民主憲政，讓台灣法治形同「德意志」一人說了算。

針對賴清德宣布恢復軍事審判制度，民眾黨13日下午表示，2013年洪仲丘遭凌虐致死案引發社會憤怒，25萬人身穿白衫走上街頭，迫使政府回應公民社會期待，因而推動軍事審判制度的改革；過去為洪仲丘奔走的時任律師顧立雄，曾經主張「軍法移司法」，公開宣示「絕不允許軍法復辟」，更曾批評「如果制度面沒獲解決，那洪仲丘不就白死」，10多年過去，當初高舉改革的顧立雄，現在身為國防部長竟然大走回頭路，「進步價值」轉眼拋棄。

民眾黨指出，賴清德一聲令下要恢復軍事審判制度，面對重大的政策變革，缺乏社會討論，國防部至今未提出修法的草案，破壞民主憲政制度，讓台灣的法治形同「德意志」一人說了算。

民眾黨強調，當中國威脅日益升高，維護國家安全，防止境外勢力的滲透，一直都是民眾黨最重視的原則，但政府有責任也有義務，用更清楚的輪廓回覆台灣社會對於國家安全的期待。