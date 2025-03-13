歷史回顧／軍事審判為何被廢？　洪仲丘案悲劇暴露司法弊端

▲洪仲丘案爆發後掀起公民憤怒，當時立法院火速三讀通過「軍審法部分條文修正案」。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（13日）宣布，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。回顧當年為何廢除軍事審判？2013年軍中爆發洪仲丘因受虐致死案件，在廣大民意訴求下，立法院朝野黨團迅速啟動修法程序，同年8月6日火速三讀通過「軍審法部分條文修正案」，明訂現役軍人若是在承平時期（非戰時）犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依「刑事訴訟法」由普通檢察署、法院處理，自此軍審法幾乎名存實亡，各級軍檢署、軍事法院也於隔年正式裁撤。

役男洪仲丘於2013年7月4日、在退伍前兩天不幸離世，洪仲丘的家屬接到噩耗後出面控訴，引發輿論抨擊軍方懲處不當，並對軍檢體系表達不信任，「公民1985行動聯盟」兩度發動遊行要求政府改善軍中人權，並還給洪家公道與真相，據統計超過10萬人聚集在凱道周圍，是台灣史上最大的公民行動，被媒體稱為「白衫軍運動」、「凱道八月雪」，除台灣媒體之外，更引起國際媒體的關注，遊行當晚BBC更將該次遊行報導置於亞洲版的首頁，推動了加速軍事審判法改革、廢除禁閉制度。

雖然國軍在洪案第一時間就關閉全台18個禁閉室，並暫停禁閉及悔過懲罰，也懲處了相關人員共37人，但民眾仍對於國防部的調查報告有諸多不信任，尤其是關鍵禁閉室的16支監視器「完全沒有畫面」，讓人質疑是否證據已遭軍中人士銷毀。39位民眾自發性組成「公民1985行動聯盟」，喊出「要真相！要人權！」盼藉由訴求讓事件真相出爐，並且要求國軍改革、屏除陋習及潛規則。

洪仲丘事件成為推動軍事審判廢除的催化劑，政府在強烈的社會壓力下，決定進行司法改革，將軍事刑事案件交由普通法院處理。此舉不僅旨在保障軍人基本人權，也進一步促進台灣民主化和法治建設，並提升司法系統的透明度和公信力。同年8月，立法院修正《軍事審判法》，如果現役軍人在「非戰爭狀態時」觸犯《陸海空軍刑法》中的罪名，有別於以往在軍法體系中，由軍事檢察官偵查、軍事法院審理的模式，改由一般司法體系的檢察官、法官分別進行偵查及審理的工作。

民進黨當時對此改革的回應指出，「廢除軍事審判不僅是對洪仲丘事件的回應，更是我們深化法治、強化民主的重要一步。我們堅信，公平的司法制度應該是獨立的，無論對軍人還是民眾，皆應享有平等的法律保障。」

2015年，立法院再次修正《陸海空軍懲罰法》除廢除禁閉制度外，原本現役軍人被施以「撤職」處分時才能提起訴願及行政訴訟，修法後違紀軍官將增列「降階」及「降級」處分，士官則增列「撤職」、「降階」及「檢束」，士兵增列「罰薪」的懲罰機制，另外，針對「悔過」處分，亦從1日以上、30日以下，改成1日以上、15日以下；如果「被懲罰人」或「他人」認為被懲罰人的人身自由受到拘束時，可以向法院或執行懲處的機關提出「異議」。

不過，賴清德今日召開國安高層會議後召開記者會他表示，因為中國大陸併吞台灣、消滅中華民國的野心沒有改變過，為強化台灣民主韌性，因而發表17項因應策略，其中一項是「恢復軍事審判制度」。賴清德總統表示，將研擬恢復軍法審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人涉犯叛亂等刑事案件，將交由軍事法院審判。