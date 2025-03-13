快訊／賴清德宣布恢復軍事審判　洪慈庸曝4看法：配套務必要做足

▲前立委洪慈庸。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，會後宣布，為因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。當年全面廢除正是因為「洪仲丘事件」，而今日洪仲丘姐姐、前立委洪慈庸透露了自己的「4項看法」強調，賴清德要有條件地針對「境外敵對勢力」重啟，那配套務必要做足。

洪慈庸表示，軍審法當年的修法是為了終止威權時期軍審留下的遺毒。總統賴清德的「恢復軍審」，很多人來問她看法，不過，就如同2019年曾對韓國瑜院長直指「台灣沒軍法」發表的看法一樣，自己認為應該再次向大家重溫十二年前軍審法修法的事實。

洪慈庸指出，第一，事實面，《陸海空軍刑法》，自1929年起實施，至今從未廢除，軍法一直存在；《軍事審判法》2013年三讀通過的結果，是軍人涉及刑事案件在非戰時回歸一般法院去做審理。

洪慈庸再指，第二，當年的修法，是因為從威權時期以降，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積了過多的冤案，卻從來沒有進行過有效的檢討。這其實與「軍隊管理現代化」是在同樣的趨勢之下發生的，目的之一，也包含是體質強健提升戰力。

洪慈庸說，第三，就她對現有資訊的了解，賴清德的宣布，在於「收買、洩密、滲透」的共諜案件，並與檢調司法機關協力處理「軍事犯罪」，尚不包含一般普通刑事案件。如果是涉及到外國軍事和情報力量介入、涉及我國重要國家安全，有重大的正當性和必要性，那未來也必須清楚框架軍事審判的適用範圍。

洪慈庸再說，第四，依她的了解，為了呼應當年修法的理由，此刻也會有配套的討論，包含，訂定軍事法官條例，軍事法院、軍事檢察署組織法等，但過往詬病的權力結構，包含「官官相護」問題如何解決？會不會因此與目的背道而馳？這仍是需要被解決的疑慮。

最後，洪慈庸強調，謝謝大家的關心及詢問，雖然她已不在立委職務，不過，她會持續關注，以上是目前的看法。

▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）