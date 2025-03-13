賴清德要恢復軍事審判　顧立雄堅持「公平法院、正當程序」不變

▲國防部法律事務司長沈世偉說明軍事審判制度規畫。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（13日）召開國安高層會議後，針對中國威脅台灣的現況，提出包括恢復軍事審判在內的17項因應做法。國防部下午召開記者會，國防部法律事務司中將司長沈世偉表示，部長顧立雄終堅持一個態度，在人的制度上、機關的制度上，有要建制一個公平法院、要有一個正當法律程序這，「部長堅持始終沒有變」。

事實上，過去顧立雄為洪仲丘案的辯護律師，當時數次與國防部交鋒，幾乎把國防部打得難以辯駁，當時甚至還說出「不允許軍法復辟」等言，但如今國防部在他的領導下卻要恢復軍審。

在記者會中，有記者問及，這10年來面對現役軍人被中共吸收，國防部是否認為目前偵辦機制，由外面法院來審，實務上有困擾？

沈世偉說，外界有很多認為量刑輕或重，這是因人有不同看法，沒有特別評論。但是在這些案件的偵辦過程，法定上軍法官沒有被賦予相關職權，以前針對這部分累積的經驗在快速流失，這是必須要注意的，平時要有完整運作，戰時才能順利接軌。

至於國防部長顧立雄過去曾是洪仲丘案辯護律師，在討論時有提出意見？沈世偉說，關於未來要做的規劃修法，是有跟顧部長做過相關的研討，未來準備要修、要建制的東西很多，「部長始終堅持一個態度，對於在人的制度上或是在機關的制度上，有關於要建制一個公平法院，要有一個正當法律程序這事情，部長堅持始終沒有變」。

沈世偉坦言，當時在民國102年甚至更早，確實在這部分建制是有一些不足，這軍方也了解，軍事審判法對軍法官身份的保障就那幾條，在組織部分也完全沒有組織法，所以很多學界前輩會對這些東西都有很多批評跟指教。

沈世偉強調，顧部長在從事公職之前就是知名人權律師，對於正當法律程序、公平法院的事情非常堅持，所以在幾次意見交換裡，部長也一直指導，如果這些事情要往下一步做平時軍事審判的運作，一定要把這些過去擔憂的事情在制度上做調整。