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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認倒閣重選藍營席次恐減少　謝龍介曝隱憂：民進黨輸了也會再罷免

▲▼謝龍介 質詢 立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，近日傳出藍綠委通過一階罷免案比數為34比0，藍營內部更傳出倒閣重選的聲音。對此，國民黨立委謝龍介12日分析利弊直言，倒閣後兩個月就要完成選舉，自己提的隱憂跟現在藍營士氣，席次增加的可能性不高，但會不會減少？當然是有風險，而且風險極大。他強調，而且重來又多數了有什麼意義？民進黨只是一年後再罷你而已，然後跟縣市長合選同時投票，國民黨也不一定會賺。

謝龍介於節目《下班瀚你聊》談到「倒閣傳聞」，他表示，這個新聞已經出來五六天了，這五六天討論，自己轉述支持者說法給大家聽，支持者表示「你們國民黨這麼想輸嗎？人家40%總統，在野國會讓你們多數，就是要讓你們去監督執政黨，但倒閣重選就是你們不想要贏，那我們也不用再出來投票了」，這是第一個問題。

謝龍介表示，第二個問題，講到務實面，在野現在是贏的、多數的，倒閣重選都是輸的在提的，現在在野黨有能力監督卻又要把它放棄，如果變少數，又讓民進黨一黨獨大。

謝龍介說，第三個問題，倒閣重選兩個月內就會結束，但這兩個月內就沒有對手嗎？錯了，因為總統不用重選，掌控所有行政資源，當在野提倒閣後，重新再提一個行政院長就好，而且不必有立法院副署、同意，然後再投入所有行政資源下去，73個選區都重選，民進黨要過半就指日可待，就不必去講什麼打選戰。

謝龍介直言，大家不要忘了，倒閣總統不用重選，賴清德是40%當選，但現在基本上維持有50%民意，當賴去幫忙這些地方委員，賴清德的50%加上地方委員經營的3%到5%，在這種狀況之下重新選舉對在野黨是極度不利，再來，現在執政黨對媒體掌控度幾乎是達到8成，再加上龐大的網軍，坦白講這是國民黨的弱點。

謝龍介認為，倒閣後兩個月就要完成選舉了，那大家可以看，剛剛自己提的這些，跟現在藍營支持者的士氣，尤其在選戰攻防的過程，稍微居於劣勢，席次增加的可能性不高，但會不會減少？那當然是有風險，風險極大。

被問到「跟朱立倫見面有提到倒閣嗎」？謝龍介指出，朱立倫當時說不要討論，只要一討論，就會被講說國民黨在討論倒閣議題，自己覺得朱立倫態度完全沒有要提倒閣，而且已經講得很清楚，立場很堅定。

又被問到「是否反對倒閣」？謝龍介說，因為自己是不分區，不必被罷免，如果說反對倒閣，就好像是在護自己的不分區席次，但自己不是這樣的，他都尊重各位區域委員的想法，只是把選民的心聲跟實務上講出來。

最後，謝龍介強調，自己講得不是學理上的事情，什麼倒閣可以重來，重來在野可以怎樣？但重來又有什麼意義？重來又多數了有什麼意義？民進黨只是一年後再罷你而已，不是就不再罷了，然後跟縣市長合選同時投票，國民黨也不一定會賺。

▼國民黨主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫受邀世新大學演講。（圖／朱立倫辦公室提供）

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