北檢到醫院找沈慶京「視察」非偵訊？　黃國昌3問法務部：解釋清楚

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

威京集團主席沈慶京11日提訊時，透露檢察官林俊言突然到醫院進行詢問，製造不利前民眾黨主席柯文哲的證詞，且全程未錄音錄影；民眾黨昨（12日）痛批北檢濫權逼供，而北檢也於昨晚發聲明稿澄清，沈的說法嚴重扭曲事實。民眾黨主席黃國昌今（13日）批評北檢，別用一個謊言掩飾另一個謊言，並向法務部提出3項質疑，要求好好解釋清楚。

針對沈慶京指控北檢檢察官林俊言到醫院逼供，黃國昌13日於立院受訪時表示，台北地檢署違反《刑事訴訟法》非常明確，踐踏正當法律程序，離譜至極，一直拖到昨晚10點半，想了一整天的藉口，才匆匆在媒體群組發新聞稿，聲稱檢察官去醫院是「視察」，還引用民國23年制定的《刑事訴訟法》106條規定，「真的是欲蓋彌彰」。

黃國昌質疑，請法務部好好說明一下，「第一，過去這幾年有多少檢察官去醫院視察？第二，視察時又帶了哪些人？第三，依照《刑事訴訟法》規定，要去羈押處所視察時必須要什麼？必須要寫報告給所屬長官，而且要跟法院申報，請問檢察官跟所屬長官的報告在哪裡？什麼時候跟法院呈報的？有沒有踐行《刑事訴訟法》規定？」

黃國昌強調，「不要用一個謊言掩飾另外一個謊言，因為北檢最後會自己被謊言淹沒。」這件事情從《刑事訴訟法》角度、司法改革角度、人民提升對司法信任的程度，這一定要徹查到底，「但沒有關係，我們就先讓子彈飛，台北地檢署的謊言，我們就等著一步步讓法務部好好跟社會解釋清楚」。

▲台北地院審理京華城案，11日提訊沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

沈慶京11日出庭揭露，去年10月11日住院時，檢察官林俊言臨時帶著書記官跑到醫院訊問，林稱「以不錄音、不錄影方式，要和被告聊一聊」，並告訴沈慶京「柯文哲不是好人」，甚至以「你如果不能交保出去處理，你的公司會有問題」作為威脅，要求他承認行賄柯文哲。讓沈慶京控訴林俊言「就像明朝的錦衣衛，逼迫我、陷害我，還要我無中生有，逼我去陷害柯P，我怎麼做得出來！」

民眾黨12日批評，這場長達2小時的「密室審訊」，竟然只留下幾分鐘的錄影，筆錄上僅記載「當事人保持緘默」，如此行徑與司法程序要求的「全程錄音錄影」、「尊重當事人陳述自由」完全背道而馳，顯見綠媒過去吹噓的「辦貪悍將」林俊言已淪為政治打手，其強悍竟然是用在濫權逼供的手段上，徹底踐踏檢察官應恪守的司法正義與公平。

民眾黨指出，檢察官訊問嫌疑人，全程錄音錄影是法定的基本程序保障，依《刑事訴訟法》和《偵查犯罪手冊》等規範，必須遵守錄音錄影等程序保障人權，避免違法取供或侵害被告的防禦權。如果沒有確實落實，檢方不但要說明理由，亦可能影響日後的偵查結果與法院審理的證據採認，因此錄音錄影不是「可有可無」，而是程序正義的基本防線。

民眾黨嚴正控訴，檢方在未經正當程序的情況下，強行對當事人施壓、逼供，甚至明顯重大違反刑事訴訟法等規範，如此行為已經不是單純的偵辦案件，而是赤裸裸的政治鬥爭，是在踐踏程序正義，嚴重侵害人權之下，帶著政治目的要置人於重罪，「法務部、最高檢察署及台北地檢署必須出面說明應如何追究責任，而非一再迴避包庇」。

最後，民眾黨說，司法的公正性是民主社會的基石，如果檢方可以無視程序正義，恣意操作，那麼下一個遭到政治迫害的，可能是任何一個不聽黨意的人民，「台灣司法不能再成為政治鬥爭的工具，程序正義必須受到保障，人權不能再被政治辦案踐踏！」

▲台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署12日晚間表示，依據《刑事訴訟法》第106條規定，「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」，沈姓被告於今年8月30日經法院裁定羈押，因訴稱身體罹病，由看守所護送至衛生福利部台北醫院住院兩週，並預計於10月14日進行手術治療。承辦檢察官基於沈姓被告的健康狀況及羈押期限即將屆滿等考量，於10月11日下午與書記官前往醫院進行視察，並未進行偵訊。

北檢指出，為保障沈姓被告的權利，檢察官在視察當日通知了沈姓被告的3位辯護人在場，共同聽聞視察期間的交談內容。視察結束前，沈姓被告要求檢察官記錄其對案件的意見，於是檢察官在3位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，並記錄其意見，之後由沈姓被告及3位辯護人簽名確認筆錄，這一過程完全符合刑事訴訟法規定。針對「密室審訊」、「濫權逼供」等指控，台北地檢署認為這些說法嚴重扭曲事實，應予澄清。

此外，北檢強調，檢察官偵辦沈姓被告案件，始終秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，呼籲各界若對偵查中檢察官的取證偵查行為有意見，應於法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話，企圖影響輿論及法院心證之形成，損害司法公信力。