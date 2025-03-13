　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢到醫院找沈慶京「視察」非偵訊？　黃國昌3問法務部：解釋清楚

▲▼黃國昌 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

威京集團主席沈慶京11日提訊時，透露檢察官林俊言突然到醫院進行詢問，製造不利前民眾黨主席柯文哲的證詞，且全程未錄音錄影；民眾黨昨（12日）痛批北檢濫權逼供，而北檢也於昨晚發聲明稿澄清，沈的說法嚴重扭曲事實。民眾黨主席黃國昌今（13日）批評北檢，別用一個謊言掩飾另一個謊言，並向法務部提出3項質疑，要求好好解釋清楚。

針對沈慶京指控北檢檢察官林俊言到醫院逼供，黃國昌13日於立院受訪時表示，台北地檢署違反《刑事訴訟法》非常明確，踐踏正當法律程序，離譜至極，一直拖到昨晚10點半，想了一整天的藉口，才匆匆在媒體群組發新聞稿，聲稱檢察官去醫院是「視察」，還引用民國23年制定的《刑事訴訟法》106條規定，「真的是欲蓋彌彰」。

黃國昌質疑，請法務部好好說明一下，「第一，過去這幾年有多少檢察官去醫院視察？第二，視察時又帶了哪些人？第三，依照《刑事訴訟法》規定，要去羈押處所視察時必須要什麼？必須要寫報告給所屬長官，而且要跟法院申報，請問檢察官跟所屬長官的報告在哪裡？什麼時候跟法院呈報的？有沒有踐行《刑事訴訟法》規定？」

黃國昌強調，「不要用一個謊言掩飾另外一個謊言，因為北檢最後會自己被謊言淹沒。」這件事情從《刑事訴訟法》角度、司法改革角度、人民提升對司法信任的程度，這一定要徹查到底，「但沒有關係，我們就先讓子彈飛，台北地檢署的謊言，我們就等著一步步讓法務部好好跟社會解釋清楚」。

▲台北地院審理京華城案，提訊沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北地院審理京華城案，11日提訊沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

沈慶京11日出庭揭露，去年10月11日住院時，檢察官林俊言臨時帶著書記官跑到醫院訊問，林稱「以不錄音、不錄影方式，要和被告聊一聊」，並告訴沈慶京「柯文哲不是好人」，甚至以「你如果不能交保出去處理，你的公司會有問題」作為威脅，要求他承認行賄柯文哲。讓沈慶京控訴林俊言「就像明朝的錦衣衛，逼迫我、陷害我，還要我無中生有，逼我去陷害柯P，我怎麼做得出來！」

民眾黨12日批評，這場長達2小時的「密室審訊」，竟然只留下幾分鐘的錄影，筆錄上僅記載「當事人保持緘默」，如此行徑與司法程序要求的「全程錄音錄影」、「尊重當事人陳述自由」完全背道而馳，顯見綠媒過去吹噓的「辦貪悍將」林俊言已淪為政治打手，其強悍竟然是用在濫權逼供的手段上，徹底踐踏檢察官應恪守的司法正義與公平。

民眾黨指出，檢察官訊問嫌疑人，全程錄音錄影是法定的基本程序保障，依《刑事訴訟法》和《偵查犯罪手冊》等規範，必須遵守錄音錄影等程序保障人權，避免違法取供或侵害被告的防禦權。如果沒有確實落實，檢方不但要說明理由，亦可能影響日後的偵查結果與法院審理的證據採認，因此錄音錄影不是「可有可無」，而是程序正義的基本防線。

民眾黨嚴正控訴，檢方在未經正當程序的情況下，強行對當事人施壓、逼供，甚至明顯重大違反刑事訴訟法等規範，如此行為已經不是單純的偵辦案件，而是赤裸裸的政治鬥爭，是在踐踏程序正義，嚴重侵害人權之下，帶著政治目的要置人於重罪，「法務部、最高檢察署及台北地檢署必須出面說明應如何追究責任，而非一再迴避包庇」。

最後，民眾黨說，司法的公正性是民主社會的基石，如果檢方可以無視程序正義，恣意操作，那麼下一個遭到政治迫害的，可能是任何一個不聽黨意的人民，「台灣司法不能再成為政治鬥爭的工具，程序正義必須受到保障，人權不能再被政治辦案踐踏！」

▲▼台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署12日晚間表示，依據《刑事訴訟法》第106條規定，「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」，沈姓被告於今年8月30日經法院裁定羈押，因訴稱身體罹病，由看守所護送至衛生福利部台北醫院住院兩週，並預計於10月14日進行手術治療。承辦檢察官基於沈姓被告的健康狀況及羈押期限即將屆滿等考量，於10月11日下午與書記官前往醫院進行視察，並未進行偵訊。

北檢指出，為保障沈姓被告的權利，檢察官在視察當日通知了沈姓被告的3位辯護人在場，共同聽聞視察期間的交談內容。視察結束前，沈姓被告要求檢察官記錄其對案件的意見，於是檢察官在3位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，並記錄其意見，之後由沈姓被告及3位辯護人簽名確認筆錄，這一過程完全符合刑事訴訟法規定。針對「密室審訊」、「濫權逼供」等指控，台北地檢署認為這些說法嚴重扭曲事實，應予澄清。

此外，北檢強調，檢察官偵辦沈姓被告案件，始終秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，呼籲各界若對偵查中檢察官的取證偵查行為有意見，應於法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話，企圖影響輿論及法院心證之形成，損害司法公信力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電帶頭殺！　台股大跌
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院修保險法　訂出保單強制執行豁免範圍

批北檢要押人到死　陳佩琪：柯文哲最後喊「就當世上沒我這個人」

溫朗東控羅廷瑋繼兄曾搶劫　藍營嗆沒良心：證人有什麼義務？

率團訪日本岡山農業特區　張麗善：促進兩地合作實現互利共贏

LIVE／召開國安高層會議因應中共滲透　賴清德1330親上火線說明

民進黨全台宣講卓榮泰也出席　行政院：說明施政影響非升高對立

邱泰源指「稱護理師月薪7萬是要見賢思齊」　陳菁徽轟：用造謠來卸責

陸配網紅何時要離境？　移民署：審酌家庭團聚、子女權益後做處置

快訊／賴清德因應中共滲透統戰召開國安高層會議　1300親上火線

認倒閣重選藍營席次恐減少　謝龍介曝隱憂：民進黨輸了也會再罷免

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

行政院修保險法　訂出保單強制執行豁免範圍

批北檢要押人到死　陳佩琪：柯文哲最後喊「就當世上沒我這個人」

溫朗東控羅廷瑋繼兄曾搶劫　藍營嗆沒良心：證人有什麼義務？

率團訪日本岡山農業特區　張麗善：促進兩地合作實現互利共贏

LIVE／召開國安高層會議因應中共滲透　賴清德1330親上火線說明

民進黨全台宣講卓榮泰也出席　行政院：說明施政影響非升高對立

邱泰源指「稱護理師月薪7萬是要見賢思齊」　陳菁徽轟：用造謠來卸責

陸配網紅何時要離境？　移民署：審酌家庭團聚、子女權益後做處置

快訊／賴清德因應中共滲透統戰召開國安高層會議　1300親上火線

認倒閣重選藍營席次恐減少　謝龍介曝隱憂：民進黨輸了也會再罷免

金賽綸早在2016年洩戀情！「521夫妻節放閃金秀賢」　粉絲淚崩：她是真心的

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

用媽媽的手機到桃機客服信箱留言「有炸彈」　19歲男下場曝

Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提

快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住

大貨車煞車失靈「一路衝下橋」連撞4車　騎士驚險逃命畫面曝

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

#南投 竹山 #紫南宮 遭竊！　男拿油壓剪破壞偷走3萬 #香油錢

政治熱門新聞

快訊／賴清德因應中共滲透統戰召開國安高層會議　1300親上火線

柯奔喪獲卸任總統禮遇？黃揚明曝實情

失事勇鷹高教機昨已打撈前機身、黑盒子　顧立雄：解析判讀肇因

曝北檢衝醫院沒錄影「逼供沈慶京」　陳智菡還原過程轟：惡檢嘴臉

AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

50萬標案拆20家廠商投標　卓榮泰：各位委員認為有可能嗎？

國台辦批打壓陸配　陸委會：沒資格談言論自由

谷立言：台海開戰比二戰嚴重

財劃法覆議表決「民眾黨轉立場跟隨藍」　自家版本被噤聲掀茶壺風暴？

「一場大罷免燒出藍營左支右絀」　黃揚明：將是朱立倫的期末總結

認倒閣重選藍營席次恐減少　謝龍介曝隱憂：民進黨輸了也會再罷免

阿兵哥手機遺失流到中國！內有訓練照、長官電話　軍方證實：無涉機敏

小港爆量！陳其邁盼打造24hrs機場

親中僑團逐漸「失寵」　徐佳青：中方策略轉向「打著綠旗反綠旗」

更多熱門

相關新聞

「一場大罷免燒出藍營左支右絀」　黃揚明：將是朱立倫的期末總結

「一場大罷免燒出藍營左支右絀」　黃揚明：將是朱立倫的期末總結

全台大罷免如火如荼，近日傳出藍綠委通過一階罷免案比數為34比0，如此差距引起國民黨內憂心。對此，媒體人黃揚明12日點出多項問題，他直言，3月以來，國民黨沒有好消息，亂打又失焦，一場大罷免，燒出藍營內部的左支右絀，該怎打這場戰？大罷免的戰果就是朱立倫的期末總結，只要有立委被成功罷免，朱立倫自然難辭其咎，連任之路難上加難。

北檢反擊沈慶京！澄清去醫院是「視察」非偵訊

北檢反擊沈慶京！澄清去醫院是「視察」非偵訊

財劃法覆議表決「民眾黨轉立場跟隨藍」　自家版本被噤聲掀茶壺風暴？

財劃法覆議表決「民眾黨轉立場跟隨藍」　自家版本被噤聲掀茶壺風暴？

沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

總預算、財劃法覆議遭否決　綠：藍白甘願當歷史罪人必受民意制裁

總預算、財劃法覆議遭否決　綠：藍白甘願當歷史罪人必受民意制裁

關鍵字：

民眾黨黃國昌沈慶京北檢台北地檢署

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面