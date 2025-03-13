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防「大甲盃」遶境衝突！5大打架搶轎熱區　3千警高規格維安

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香活動將於5日至6日凌晨通過民生地下道。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香通過民生地下道人潮滿滿。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境進香活動將於4月4日盛大展開，彰化縣警方為確保活動順利進行，已積極展開維安規劃。預計4月5日深夜至6日凌晨，媽祖鑾轎將通過人潮眾多的彰化市民生地下道，警方將南瑤宮、天后宮、北斗奠安宮、員林福寧宮等五個熱點列為重點維安區域，部署超過3千名警力，以預防推擠、衝突或踩踏意外。

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香活動將於5日至6日凌晨通過民生地下道。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香活動將於5日下午進入彰化。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣警局局長陳明君率領相關單位主管，13日實地勘查省道台1線中山路、民生地下道及南瑤宮等地，並研擬警力部署方案。14日將繼續前往媽祖回程駐駕的北斗奠安宮、員林福寧宮及彰化市天后宮等地進行規劃。 根據預定行程，媽祖鑾轎將於4月5日晚間至6日凌晨通過民生地下道，隨後駐駕南瑤宮；回程則分別於10日駐駕北斗奠安宮，11日駐駕彰化市天后宮，並於12日清晨進入台中市。

去年遶境活動，彰化警方共投入3008人次警力及423人次民力維安，其中來程1374人次警力及213人次民力，返程1634人次警力及210人次民力。由於過去兩年活動均順利平和，僅發生一起酒醉鬧事案件，今年預計警力部署將與去年相近，維持高規格維安。

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香活動將於5日至6日凌晨通過民生地下道。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香，彰化警方部署超過3千名警力維安。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣警局強調，將持續加強五個重點區域的維安工作，並嚴正告誡，任何滋事行為將依法嚴辦，絕不容許破壞廟會秩序與安全。員林警分局為維護轄境交通順暢及治安穩定，率先於2月27日下午14時30分在分局禮堂召集各宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，透過宮廟自律約束並強調警方嚴正執法立場，確保大甲媽祖遶境盛事能順利圓滿完成。

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