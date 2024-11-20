青山宮遶境開跑！傳中南部陣頭北上　警臨檢「紅壇」告誡別鬧事

記者邱中岳／台北報導

萬華地區年度盛事，青山宮靈安尊王遶境活動20日至22日展開，因舉辦日間遶境活動以及暗訪儀式，3天估計湧入3千名信眾參加，但傳出警方要求交名單引發不滿，另外也傳出，除了原本台北的陣頭之外，也將有中南部地方陣頭北上參加活動，警方避免衝突，19日晚間先行前往臨檢，並告誡活動期間不要衍伸非法情事。

萬華地區與大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮齊名併稱北市三大廟會之艋舺青山宮靈安尊王（又名青山王），按習俗將於11月20日至22日舉行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，預計將吸引至少3000名信眾參與，為避免聚眾滋事鬥毆情形發生，轄區萬華分局於昨日夜間特別結合擴大臨檢。

▲青山宮遶境將為期3天，據傳將有中南部陣頭北上助陣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方主要針對各大迎駕紅壇(香案)、易生聚眾場所及周邊道路執行臨(路)檢，以確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件。

北市警方不敢大意，針對本次青山宮遶境活動，已報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮；另警方為盼遶境盛事圓滿成功，已在活動前超前部署，向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，不得有標示任何幫派或幫派公司之名稱（明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯) 。

▲青山宮設立紅壇舉辦遶境活動，警方擔心有衝突發生在19日晚上前往臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，如有違反相關法律規定本分局即依法偵辦查處，決不寬貸，另組織犯罪條例新修正，「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散，最重可處3年徒刑，併科300萬罰金」。

據了解，青山宮在2024年將舉辦年度遶境活動，屆時有大批海內外的信徒前往萬華參加盛事，但據聞今年特別找中南部的陣頭北上，擔心因為搶陣頭導致後續衝突，警方特別告誡，將陣頭表演限縮至1天左右，不要有因為陣頭表演導致發生當街鬥毆事件。