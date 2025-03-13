　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大仁科大攜手日本佐山學園啟動「學海計畫」　深化寵物人才

▲大仁科技大學寵物美容照護系與日本佐山學園簽訂「學海計畫」合作協議。(圖／大仁科大提供)

▲大仁科技大學寵物美容照護系與日本佐山學園簽訂「學海計畫」合作協議。(圖／大仁科大提供)

記者陳崑福／屏東報導

為拓展國際視野並強化專業競爭力，屏東縣大仁科技大學寵物美容照護系與日本知名教育機構佐山學園正式簽訂「學海計畫」合作協議，為台日寵物照護教育交流開啟新篇章。該計畫將提供學生赴日深造機會，強化寵物美容、健康照護及產業經營等專業能力，並促進兩地技術與文化交流。

大仁科大表示，這次「學海計畫」為期一個月，涵蓋寵物美容、動物行為學、健康管理及產業經營等核心領域。參與學生前往佐山學園接受專業課程訓練，並透過實習計畫與產業參訪，親身體驗日本先進的寵物照護技術與市場趨勢，提升實務操作能力與國際競爭力。

▲大仁科技大學寵物美容照護系與日本佐山學園簽訂「學海計畫」合作協議。(圖／大仁科大提供)

「學海計畫」是該校推動國際化教育的重要舉措之一。佐山學園為日本知名寵物美容與動物照護教育機構，擁有豐富的教學資源與實務經驗。透過這次合作，該校學生不僅有機會學習日本最新的專業技術，同時在國際化的學習環境中深入了解日本寵物產業的發展趨勢與市場動態，開拓視野。

該校寵物美容照護系是台灣少數專注於寵物美容與照護的高等教育學系，具備完善的教學設備、專業師資與產學合作資源，課程涵蓋寵物美容技術、動物生理學、寵物營養學、寵物行為學等多元領域，並與國內外多家企業合作，提供學生豐富的實習與就業機會。

▲大仁科技大學寵物美容照護系與日本佐山學園簽訂「學海計畫」合作協議。(圖／大仁科大提供)

大仁科大研發長黃柏森表示：「與佐山學園的合作不僅能讓學生汲取國際先進技術，更能為台灣寵物產業注入嶄新動能。我們期待透過『學海計畫』，培育更多具備國際競爭力的寵物照護專業人才。」未來，校方將持續推動國際學術與產學合作，積極拓展學生學習與就業機會，並深化台日寵物產業技術交流，共同推動寵物照護教育的發展與創新。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線
快訊／台積電帶頭殺！　台股大跌
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免洗腎！屏東榮總藥師教你「護腎5原則」

去年92件！金門酒駕事故攀升　警強化執法嚴格取締

集集半程馬拉松20國2千人參賽　女子組日本山口遙封后

大仁科大攜手日本佐山學園啟動「學海計畫」　深化寵物人才

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會　捐贈南消二大130顆住警器

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備　強化南消救災效能

全國技能競賽南區賽24日登場　技職菁英齊聚競技展雄風

高雄婦與家人口角負氣駕車離家失聯　里港警1小時大搜尋找到人

快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

避免洗腎！屏東榮總藥師教你「護腎5原則」

去年92件！金門酒駕事故攀升　警強化執法嚴格取締

集集半程馬拉松20國2千人參賽　女子組日本山口遙封后

大仁科大攜手日本佐山學園啟動「學海計畫」　深化寵物人才

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會　捐贈南消二大130顆住警器

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備　強化南消救災效能

全國技能競賽南區賽24日登場　技職菁英齊聚競技展雄風

高雄婦與家人口角負氣駕車離家失聯　里港警1小時大搜尋找到人

快訊／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕　珍藏版印作品展現風華

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

金賽綸早在2016年洩戀情！「521夫妻節放閃金秀賢」　粉絲淚崩：她是真心的

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

用媽媽的手機到桃機客服信箱留言「有炸彈」　19歲男下場曝

Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提

快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住

大貨車煞車失靈「一路衝下橋」連撞4車　騎士驚險逃命畫面曝

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

地方熱門新聞

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「神禡擷英-楊永智版印收藏特展」14日開幕展現風華

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

高雄婦負氣駕車離家失聯　里港警1小時找到人

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

台塩海洋鹼性離子水12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

固碳植樹永續地球台水六區植樹響應綠化

全國技能競賽南區賽24日登場技職菁英齊聚競技

護腎5原則 藥師教你避免洗腎之路

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備強化南消救災效能

崑大視訊系第10屆青春有影大學盃獲5獎

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會捐贈南消二大130顆住警器

更多熱門

相關新聞

崇仁醫護學校攜手日本鳥取　課程文化台日交流

崇仁醫護學校攜手日本鳥取　課程文化台日交流

為了拓展學生的國際視野，崇仁醫護管理專科學校於114年3月6日至7日，歡迎來自日本姐妹校鳥取大學的師生進行為期兩天的交流活動。此次交流不僅涵蓋了護理科、應用外語科、美容保健科、餐飲管理科及老人服務事業管理科等專業領域的主題課程，還包括到嘉義市的美術館、檜意生活村以及文化路街市等地進行的文化體驗活動。 這項活動主要在促進中日兩校之間的學術與文化交流，讓學生們能夠在不同的環境中學習與成長。

陽岱鋼隨隊返台！洪一中遞出返台邀約

陽岱鋼隨隊返台！洪一中遞出返台邀約

里崎智也來台　挑選赴日留學選手

里崎智也來台　挑選赴日留學選手

證交所董座宣誓四大目標　台日ETFQ3互掛牌、2業者規劃中

證交所董座宣誓四大目標　台日ETFQ3互掛牌、2業者規劃中

林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

關鍵字：

大仁科大寵物照護台日交流學海計畫合作計畫

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面