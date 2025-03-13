大仁科大攜手日本佐山學園啟動「學海計畫」　深化寵物人才

▲大仁科技大學寵物美容照護系與日本佐山學園簽訂「學海計畫」合作協議。(圖／大仁科大提供)

記者陳崑福／屏東報導

為拓展國際視野並強化專業競爭力，屏東縣大仁科技大學寵物美容照護系與日本知名教育機構佐山學園正式簽訂「學海計畫」合作協議，為台日寵物照護教育交流開啟新篇章。該計畫將提供學生赴日深造機會，強化寵物美容、健康照護及產業經營等專業能力，並促進兩地技術與文化交流。

大仁科大表示，這次「學海計畫」為期一個月，涵蓋寵物美容、動物行為學、健康管理及產業經營等核心領域。參與學生前往佐山學園接受專業課程訓練，並透過實習計畫與產業參訪，親身體驗日本先進的寵物照護技術與市場趨勢，提升實務操作能力與國際競爭力。

「學海計畫」是該校推動國際化教育的重要舉措之一。佐山學園為日本知名寵物美容與動物照護教育機構，擁有豐富的教學資源與實務經驗。透過這次合作，該校學生不僅有機會學習日本最新的專業技術，同時在國際化的學習環境中深入了解日本寵物產業的發展趨勢與市場動態，開拓視野。

該校寵物美容照護系是台灣少數專注於寵物美容與照護的高等教育學系，具備完善的教學設備、專業師資與產學合作資源，課程涵蓋寵物美容技術、動物生理學、寵物營養學、寵物行為學等多元領域，並與國內外多家企業合作，提供學生豐富的實習與就業機會。

大仁科大研發長黃柏森表示：「與佐山學園的合作不僅能讓學生汲取國際先進技術，更能為台灣寵物產業注入嶄新動能。我們期待透過『學海計畫』，培育更多具備國際競爭力的寵物照護專業人才。」未來，校方將持續推動國際學術與產學合作，積極拓展學生學習與就業機會，並深化台日寵物產業技術交流，共同推動寵物照護教育的發展與創新。