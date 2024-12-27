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林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

▲▼林佳龍接見日本駐台代表片山和之。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍接見日本駐台代表片山和之。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

日本外務大臣岩屋毅25日訪中，與中國外交部長王毅會談，並強調，日本對中國近期在台海周邊軍事行動的高度關注，台海和平穩定對日本及國際社會至關重要。而外交部長林佳龍昨（26日）接見日本台灣交流協會代表片山和之，林也特別請片山和之向日本政府轉達台灣政府的肯定與感謝，且兩國在既有溝通框架下已完成投資協議、避免雙重課稅協定與關務協定等多項協議，林佳龍期盼台日能儘速洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），以深化經貿合作並強化供應鏈韌性。

林佳龍表示，日本與台灣同樣位於東亞第一島鏈，共享民主、自由、人權與法治等普世價值，也共同面對中國威權擴張的壓力。今年以來，日本已多次在國際場合公開表達台海和平穩定的重要性。林佳龍提到，日本首相石破茂11月出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，也向中國國家主席習近平表達日本高度重視台海和平的立場，凸顯此議題已成為國際民主陣營的共識。

林佳龍並細數今年台灣與日本的交流成果，包括日本派出史上最大規模的訪台議員代表團出席今年 5 月總統賴清德就職典禮表達祝賀、7月台日進行1972年斷交以來的首次海巡船共同海上訓練、8 月前首相野田佳彥訪台，同月時任議員的石破茂首相訪台並宣布參選，最終成功當選。此外，日本也在今年陸續開放台灣火龍果與石斑魚進口，林佳龍強調，這些豐碩成果不僅深化了台日友誼，也深化雙方的防衛與經濟韌性，從中感受到日本對台灣的重視、以及片山和之努力的足跡，他也特別向片山和之致謝。

林佳龍表示，期待台日兩國強化在第三國合作，並以台、美、日、澳協助我國友邦吐瓦魯建設海底電纜的成功經驗為基礎，拓展至其他國家。此外，鑑於台日產業的高度互補性，且兩國在既有溝通框架下已完成包括投資協議、避免雙重課稅協定與關務協定等多項協議，期盼台日能儘速洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），以深化經貿合作並強化供應鏈韌性。

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