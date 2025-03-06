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崇仁醫護學校攜手日本鳥取　五大主題在地文化台日交流

▲▼ 崇仁醫護管理專科學校與日本大學短期交流。（圖／崇仁醫護管理專科學校提供）

▲▼ 崇仁醫護管理專科學校與日本大學短期交流。（圖／崇仁醫護管理專科學校提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了拓展學生的國際視野，崇仁醫護管理專科學校於114年3月6日至7日，歡迎來自日本姐妹校鳥取大學的師生進行為期兩天的交流活動。此次交流不僅涵蓋了護理科、應用外語科、美容保健科、餐飲管理科及老人服務事業管理科等專業領域的主題課程，還包括到嘉義市的美術館、檜意生活村以及文化路街市等地進行的文化體驗活動。 這項活動主要在促進中日兩校之間的學術與文化交流，讓學生們能夠在不同的環境中學習與成長。

崇仁醫護管理專科學校的校長黃財尉表示，這樣的交流對於提升學生的國際化能力非常重要。他指出，透過與鳥取大學、短大的合作，學生們能夠不僅在課堂上學習，還能夠在實際生活中了解不同文化，增進彼此的理解和友誼。在交流期間，參與的學生們不僅有機會與日本同學分享學習經驗，還能在文化交流活動中體驗台灣的地方特色。從參觀藝術館到品味當地美食，這些活動不僅豐富了學生的學習生活，也拉近了兩校師生之間的距離。

▲▼ 崇仁醫護管理專科學校與日本大學短期交流。（圖／崇仁醫護管理專科學校提供）

崇仁醫護管理專科學校已與多所國外大學建立姐妹校關係，並致力於提供學生海外學習與實習的機會。113年7月亦舉辦過一次前往鳥取大學的海外遊學營，參與的學生們在課室研修和文化交流中大獲其利，並結交了許多日本的朋友。這樣的交流活動每年都在進行，持續為學生的國際化進程助力。

未來，崇仁醫護管理專科學校計劃進一步拓展與日本及其他國家的合作，除了增進學術交流外，還希望能夠進一步促進教育的發展與合作。這將是提升學生學習成效及職業競爭力的重要一步。崇仁醫護管理專科學校期望透過這樣的活動，能夠幫助學生們在國際舞台上展現自我，並且成為未來社會的優秀人才。想要了解更多關於崇仁醫護管理專科學校及其國際交流的最新消息，敬請關注學校官方網站及社交媒體平台。

 
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