心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

▲POP開設針對未成年兒少的課程，並要求照本演劇。（圖／受訪者提供）

圖文／鏡週刊

小美離開POP後，原本相信的世界徹底崩解，陷入混亂與失語。「有兩年時間，我完全不會講話，驚嚇到這種程度，那段時間很像一場夢境。」她一開始去上課是想尋求解答，以為抓到浮木，最後卻像吸毒一樣離不開，「POP製造恐懼，說不繼續上課會怎樣怎樣，我反而被困住，還不斷拉人進來上課，以為自己在幫助人，反倒淪為賺錢管道。我被洗腦到不知道自己在做什麼，完全認知失調。」

上課有如吸毒 深陷混亂與失語

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如果不是離開，不可能看得清楚。離開近十年，如今小美理解到脆弱時要尋求正統專業協助，「我們都有這些渴望，想要變得更好、不為了錢或人際關係煩惱，但因為對心理學不熟悉，很容易相信這些聽起來很有道理的話。」身體也因課程中的肢體碰撞、擠壓，導致胸椎挫傷，當時她認為受傷代表「過了一個業障」。她摸摸胸口，「我這一塊到現在還摸得到鼓起來，嚴重時連呼吸、講話都沒辦法。」她看遍中西醫，至今尚未復原，「只能跟它和平共處，不然怎麼辦？」

王先生看到POP處理職場性騷擾案荒腔走板的行為，開始質疑老師；2023年10月16日，檢調搜索POP辦公室，查扣電腦等資料，他說自己哭了兩個禮拜，接著要求退費，卻遭遇一連串刁難，終於徹底清醒，「POP嘴巴上說愛我，其實是愛我的錢，只是後面兩個字沒說出來。」遺憾的是受訪後不久，王先生突因意外猝逝。

Kevin記得，看到詐欺起訴的新聞時非常震驚，接著陷入憤怒，覺得自己被當成傻子，投入的時間、金錢和信任全部都被利用，變成更大的失望和創傷。他反思，「為什麼會相信這些誇大的承諾？是不是太渴望捷徑？」他提醒，「真正的成長不需要靠這些昂貴的課程。」

▲律師鍾宛蓉說，POP的影響延續到父母或孩子。

心靈遭受創傷 失去對人的信任

Kevin觀察，許多學員意識到自己被操控，深陷創傷後壓力症（PTSD），出現創傷記憶閃現、情緒麻木或過度激動、睡眠障礙，他則失去對人的信任，「這種警覺性過高的狀態讓人很難放鬆下來，除非有人引薦，否則我會與不熟的人保持過度敏感的距離。」Kevin懷疑自己因課程中常處於暴怒情緒風暴，而罹患高血壓，「我原本是低血壓，上課14個月後，血壓飆高到接近中風。我問過心臟科醫生，醫生說可能是身心受到極度壓迫的生理反應。」他漸漸遠離POP，但有數10萬元已繳交的課程費用要不回來。

曾在POP上課的律師鍾宛蓉則說，POP造成的傷害不止於一代。POP針對兒童、青少年開設課程，要求未成年人演出「選父選母」演劇，已造成兒少心理創傷。

鍾宛蓉拿出一張手寫信，那是檢察官搜索當天，一封來自該課堂學員的匿名信，「10月16日這天，我們都請好假到萬華等老師上課，老師遲遲未到…宣布課程延後，後來知道老師被檢調傳喚，看到新聞後，心中有種放鬆的釋放感。」那是一位家長，孩子被嚴重洗腦，認為拉著父母一起上課才能改變人生。「我不能講真話，我真的不想上這個課，錢是借來的，又要請假少收入，這次學費2萬6,500元，已經去掉薪水一大半，但又必須讓孩子對我放心…我真的不知道該如何是好，我祈禱著政府能對POP這樣特別的機構作出妥善的處置！」

POP透過律師發出的回應聲明，已刊登於《鏡週刊》網站（https://www.mirrormedia.mg/）。

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