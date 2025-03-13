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心靈成長課／參加CEO老闆班　讓他沉迷於「哇！有人愛我」

接續上篇報導，下篇揭露POP資深學員的心靈如何被操控，步入更深的陷阱。（AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

▲揭露POP資深學員的心靈如何被操控，步入更深的陷阱。（圖／AI繪圖Midjourney生成，鏡週刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

POP（Psychology of Potential的縮寫，中文為心理企業管理公司）涉詐欺罪、違反《心理師法》案，是近期心靈成長課程爭議、相關矚目案件中第一起詐欺罪起訴，具指標性。本刊獨家取得一份諮商心理師公會針對POP課程的專業鑑定調查報告書，結果認為：POP課程涉及心理諮商、心理治療等應具備心理師資格所得從事之專業業務，可造成學員的自主權、免受傷害權、隱私權及知後同意權等權益受損。雖然調查報告書的結論還有討論空間，但POP違反《心理師法》，證據愈來愈明確。

50多歲的王先生（化名）是知名床墊品牌企業主，他30多歲承接家業，38歲經員工介紹進入POP針對富人客群開設的「CEO老闆班」，一開始認為POP有助於改善家庭關係。

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CEO老闆班　打造愛你溫柔圈

「台灣社會傳統觀念是男主外女主內，老公在外喝酒應酬，老婆在家抱怨，所以很多成功企業家的夫妻關係都很緊張。」身為長子的王先生，從小被期待扛起家業、照顧家庭，「那個無形的壓力一直壓著我。進去POP後，這些壓力全部大解放。（平常）在外面沒有人（對我）說『我愛你』，但在這裡有，有人支持我，有人愛我。好像在人海中漂泊，突然有一隻手支撐著你，你會覺得『哇！這就是我要的聖地。』」POP許他一個無條件愛他的聖地，讓他感覺自己有了新的家人手足。

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王先生猶記得第一天的心理劇，「有一個女生，家裡賣吃的，後來因為分家，爸爸偏心哥哥，她很傷心。」父女角色愈演愈激動，開始爭吵、推打。看到女兒被爸爸打，王先生痛哭流涕，「以前我也是被打罵教育傷害，我也曾經拿麻將尺往女兒的嘴巴打下去，血馬上噴出來。」POP創辦人呂秀金開始「處理」王先生，他認為這是一種叫「家庭系統排列」的手法。

家庭系統排列由德國心理學者伯特．海寧格（Bert Hellinger）創始，藉由參與者排列組合反映內心或未知的神祕體驗，是一種缺乏科學根據，且與主流心理學、治療方法不同的活動體驗程序。王先生記得，「老師找兩個同學來演我女兒和老婆，我邊哭邊跟女兒說對不起，也自我檢討經常在外喝酒應酬不回家，跟老婆說：『對不起！沒有好好照顧妳。』對方回我：『你隨便講講而已。』哇！跟我老婆講的話一模一樣！我聽了整個人傻掉，心就打開了。」

強迫選父選母　背離主流心理學

王先生演過POP心理劇經典主題「選父選母」：爸媽爭吵離婚，你要選哪一個？他扮演小孩，「我那時候選媽媽，因為我爸是嚴父，接著被演爸爸的同學罵到臭頭，說：『沒有爸爸，撐得起一個家嗎？』當下覺得，原來父母真的有自己的難處，其實爸爸很愛我，就感覺放下了。」

上完課後，他感覺人生正向了起來。「朋友都覺得我中邪了，變得超級正面。」到了心理五階「使命道路」，有個洗腳儀式，「找同學扮演爸媽，我幫他們洗腳。我可以幫同學洗，為什麼不能幫自己的爸媽洗？有一年母親節，我幫媽媽洗腳，她當場痛哭流涕，父親節也幫我爸洗，他很感動。」王先生自覺夫妻、親子關係都變好，公司業績蒸蒸日上，宛如浴火重生。

Kevin認為POP學員形成利益共生圈，也是他當初難以離開的理由。

▲Kevin認為POP學員形成利益共生圈，也是他當初難以離開的理由。

家庭系統排列存在爭議，而心理劇常被運用於團體心理治療。事實上，POP自編自導的心理劇與真正專業的心理劇相去甚遠。根據台灣心理劇學會網站，心理劇導演的應考資格需為碩士畢業且通過國家考試，取得心理師、社工師或精神科專科醫師等師級證照；訓練時數、專業實作、督導及認證考核內容、保密及倫理等等，均有嚴格規範。

Kevin在追求同為POP學員的K女夢碎後，仍持續在POP上課，他坦言，離開並不容易，因為人生總有徬徨失落，他當時經歷低潮後重新創業，需要心理上的支持，也要靠POP的人脈來賺業績。

1990年成立的POP原本只有心靈課程，後來成立管理學院，宣稱可以提升賺錢能力，更符合商業社會的工作需求。學員來自各行各業，POP又鼓勵同學彼此幫襯生意，形成一個互相依賴的利益共生圈。


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