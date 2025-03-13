心靈成長課／師父拍賣能量物品斂財　信徒驚覺被騙

▲小美曾擔任POP講師10年，如今成為踢爆問題的吹哨者。

圖文／鏡週刊

對於資深信徒而言，創辦人黃振輝、呂秀金是神般的存在，比起美國的生命泉源或恰克（知見心理學創始人），更變形貼近台灣本土的宗教觀。從初階課程開始，每堂課都有許多造神儀式，例如拍手、歡呼恭迎老師進場；到了心理四階，呂秀金會開始傳授「功法」，營造一種愈高階愈優秀的氛圍。多名學員轉述，呂自稱某次在溪邊樹下冥想時，被一片樹葉打到額頭，自此開光，老天告訴她一套功法。

初階開始造神 傳功法做到起乩

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小美盤起腿，彎腰壓下身，示範名為「大印」的功法，「要在這裡停很久，然後呼吸，再這樣灌頂，灌灌灌下來，吸收大地能量…」在記者看來，外觀與瑜伽動作或體育課拉筋無異，「有些人做功法會做到起乩、抖到停不下來，被帶去就醫。去之前，呂秀金會交代：絕對不能告訴醫生是因為參加課程。」

▲心靈成長課程源自美國1960年代New Age運動，熱衷探索身心靈，總引發重大爭議。（圖／翻攝YouTube）

心理課程七階「開悟入道」，呂秀金、黃振輝會要學員「皈依」，兩人從老師搖身一變成了師父。呂也常告訴學員，跟著她上課的學員較為特殊，暗示自己有神通，「她會跟你說，她有辦法幫你開第三眼。」隨著課程深入，資深學員被要求臣服於師父。小美說，有些資深學員會在某個時間點開始結手印、講天語，自認有超能力。在記者看來，學員們的精神狀態值得擔憂。

小美的筆記記載一個好信徒應該是什麼模樣：早上幾點練功法、三餐吃幾分飽…都有詳細規定。黃、呂自創的「宇宙人生論」從希伯來神話、天體運行、《易經》卜卦、佛教涅槃、基督教耶穌復活、伊斯蘭教，到瑜伽、氣功…各種法門無所不包，號稱結合東西方古今中外心理學、管理學、哲學、宗教、物理學、醫學知識，通曉宇宙法則、人生智慧。「他們塑造一個形象：你上過我的課，已經不是凡人了，走到最後人生會像佛一樣開悟、像基督一樣領受聖靈，家庭美滿、事業成功，變成一個聖人，但不能超越師父，因為這些都是師父給你的。」

拍賣能量物品 稱公益卻入私帳

造神，是為了誘騙更多金錢。師父會拿出各種物品，以拍賣方式賣給信徒，老師穿戴的絲巾、開過光的項鍊、擋災的玉鐲、帶能量的貔貅、帶財的公司印章…動輒數十萬、上百萬元。多名受訪者均提及，呂秀金聲稱拍賣所得會進入「財團法人生命啟蒙教育基金會」，用於興建學校、幫助孤兒，邀大家共襄盛舉。但每次匯款，入的都是呂的個人帳戶，也沒有收據，懷疑涉嫌逃漏稅。

我們上網查詢，生命啟蒙教育基金會財產總額3千萬元，登記地址與呂秀金住家為同一棟，董監事名單與POP職員高度重疊。基金會沒有興建學校紀錄，慈善行為僅查到2024年5月前往花蓮縣捐贈1百雙球鞋給花蓮地震安置兒少、8月捐贈26萬4千元給中華基督長老會山宣總會。

▲呂秀金高價拍賣印章等物品給學員，動輒數十萬、上百萬元。（圖／受訪者提供）

POP課程成本低，收費高昂，受害者遭強迫推銷，被迫簽署不合理契約，退費不易。十多年來，一直有立委呼籲行政院消費者保護處積極處理這類心靈成長課程。記者致電消保處，消保處認為主管機關應為教育部；然而，POP登記為公司，並非補習班，補教法規管不到，受害者只能申訴消費爭議。多數人便選擇算了。

經由司法院判決書查詢系統，我們發現有學員上課後，稱誘發憂鬱症，導致二次自戕、婚姻破裂、長年需服藥，並在療養院接受治療，求償114萬餘元，但因未繳交裁判費，去年遭法院駁回，案件未進入審理程序。也有學員花費百萬元購買呂秀金拍賣的公司印章，事後覺得被騙，提出民事求償。

去年6月，POP創辦人黃振輝和呂秀金、長子黃懷之、次子黃懷正、媳婦劉純、講師郭瑞想、職員賴玉嬌遭起訴。檢方統計，已知至少24名受害者誤認呂秀金等人有心理專業背景，每人繳交的課程費用從12萬到500多萬元不等，21年間不法所得共計2,584萬8,980元。



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