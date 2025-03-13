彰化人快來！捐血就送烏魚子　社頭織襪業者霸氣送好康

▲樂活襪之鄉博物館響應捐血活動，民眾捐血就送烏魚子。（圖／樂活襪之鄉博物館提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉公所將於3月16日舉辦捐血活動，當地樂活襪之鄉業者響應，祭出捐血250cc就可獲得一片重達4兩的烏魚子，捐血500cc則可獲得2片，每片烏魚子的市價超過700元，在社群媒體上掀起熱烈討論。業者表示，往年都送襪子，今年來點不一樣，希望能號召更多人共同來捐血。

近年來，台灣每年春節前後都面臨嚴重的血荒問題。根據台中捐血中心統計，活動舉辦前，所有血型的血液庫存都低於安全警戒線的七天，這意味著醫療體系正面臨著血液供應不足的巨大壓力。

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▲3月16日將在社頭鄉公所前舉辦捐血活動。（圖／翻攝自富偉獅子會臉書）

然而，這場捐血活動最令人矚目的，莫過於其別出心裁的贈品策略。往年社頭鄉捐血活動的贈品多以實用性物品為主，例如毛巾、文具、等等。 但這次，社頭樂活襪之鄉的業者，決定拋開傳統，以高檔的烏魚子作為回饋捐血者的禮物。 這項令人驚豔的決定，立即在社群媒體上引發熱議，吸引了眾多民眾的目光。

捐血活動的贈品設計別具巧思：捐血250cc即可獲得一片重達4兩的烏魚子，捐血500cc則可獲得兩片，作為鼓勵民眾參與捐血的誘因。 這份大手筆的回饋，也讓許多人驚呼「太佛心了！」

▲樂活襪之鄉博物館響應捐血送烏魚子。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

樂活襪之鄉博物館劉信佑董事長表示，富偉獅子會素來以積極舉辦捐血活動聞名全台，而樂活獅子會也長期以來積極響應，並經常加碼提供織襪相關產品作為贈品，他們最終決定送出高檔的烏魚子，並強調要送就送大片、高品質的，以表達對捐血者的誠摯謝意，也希望限量250片的烏魚子，能讓民眾更踴躍參與捐血。