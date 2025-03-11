打牌贏錢找小姐摩鐵「鬆一下」被洗劫　她瞎扯：阿北不肯戴套

▲阿伯邀女子共洗鴛鴦浴遭洗劫一空。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名單親2寶媽，以汽車旅館開房間為由，先後趁2名阿伯脫光衣服時，將對方錢包洗劫一空逃逸，對方無端遭「乾洗」報警逮人，女子到案時一開始否認，辯稱是阿伯說要「無套」，她不願意才會趁機離開，最後才坦承犯案，法院審結，依竊盜罪判處女子應執行30日拘役，追徵犯罪所得58,000元。

依據判決書內容指出，2023年5月14日深夜，當時阿伯到台中打麻將贏4萬7000元，帶著女子開車進入汽車旅館休息，女子趁著阿伯進浴室洗澡時，偷錢搭乘友人的車離去，女子到案後否認偷錢，還辯稱，當時男子要求「跟他一起洗澡還要無套」，她嚇到了，才趁男子到脫光衣服時才逃離。

同年11月10日女子再用「假性交、真竊盜」手法，又對另一名阿伯下手，摸走3萬8千元，得手後騎機車逃逸，阿伯遭洗劫，氣得報警逮人。女子又喊冤「是他說要給我3500元」。

法院審酌，被告已與阿伯成立調解，女子需賠償2萬4,000元，阿伯主張「剩下的損失我不打算要回來，我自己也有不道德的地方，我不追究被告的責任了」;另一名阿伯則主張，被告當時說要去汽車旅館休息，不到5分鐘就把我的錢偷走了，被告如果沒有偷走我的錢，在派出所怎麼可能還給我3,000元，被告應該賠償我剩下的3萬5,000元。

法官認定，女子竊盜犯行明確，分別竊取兩名被害人2萬3千元與3萬5千元，依2項竊盜罪罪，各處拘役20日，應執行拘役30日，可易科罰金，追徵犯罪所得58,000元。全案可上訴。