讓「戰地情人」來台相會！女衝銀行匯款28萬　彰化警急阻詐

▲彰化女子網交戰地情人，險遭詐25萬元。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女子，網路認識一名自稱在戰地伊朗工作的美國的男子，因戰爭受傷，須繳美金8,500元（約台幣28萬）才能離職到台灣與她相會，女子以為找到真愛，一聽之下信以為真，立刻到銀行跨海轉帳，員警據報後到場，不停的勸說，這是典型的「假交友真詐財」詐騙，這才讓她打消匯款的念頭。

事件發生在3月10日，鹿港分局秀水分駐所警員巫書維，日前執行轄區巡邏勤務時，於14時39分許接獲通報某金融機構內有1名女子欲辦理跨海匯款，經詢問其用途時該女子竟支支吾吾無法回答，疑似有遭詐騙集團誘拐，警方獲報後即趕往了解處理。

▲彰化鹿港警分局組成打詐隊。（圖／警方提供）

經警方了解原來女子日前在其手機社交軟體內，認識1名美國男性友人，原以為找到真愛，「美籍男友」告知伊朗工作，因戰爭受傷，工作合約尚有月餘，如要離職需向公司繳納美金8,500元，才可終止合約，後便可前往台灣與其相會。

員警在聽完女子陳述後，直覺該情節正是典型假交友真詐騙手法，員警除了給予耐心勸說外，當場撥打165反詐騙專線求證，最後女子才惶然大悟驚覺自己差一點被愛情沖昏了頭，立即刪除與對方的聯絡方式外，並感謝員警及行員道謝感恩及時攔阻她匯錢。