才剛保養！台61廂型車起火狂冒煙...駕駛急搬貨　4萬現金燒成灰

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

花蓮一名男子11日駕駛廂型車前往雲林台西工作，行經台61線南下彰化縣芳苑鄉路段時，車頭突因不明原因冒煙，駕駛緊急停靠外側車道逃生，不久引擎室便起火燃燒。驚險的是消防人員到場前，駕駛還忙著將後車箱的水果搬下車，不到1分鐘火勢越燒越大，竄出大量濃煙，路過民眾緊急喊叫要駕駛趕快離開車子逃生，所幸無人員傷亡。

▲廂型車起火燃燒後，駕駛還忙著搬運車上的水果，嚇得旁人緊急勸他逃生。（圖／翻攝Tiktok）



據悉，肇事駕駛家住花蓮，當天開車準備前往台西工作，行經台61線時車頭突然冒煙、竄出火光，駕駛立即將車停在外側車道逃生，車頭就瞬間起火燃燒。彰化縣消防局芳苑分隊獲報後，隨即派員到場佈水線搶救，火勢於20分鐘後撲滅。

▲台61線芳苑路段火燒車，駕駛跳車逃生。（圖／記者唐詠絮翻攝）



駕駛受訪表示，這輛車是1993年出產的二手柴油車，幾個月前才花了5、6萬元購入，2月初剛送去維修保養，沒想到僅1個月就發生火燒車事故，案發當下他立即打開後車廂，將車上水果及雜物搬到路上，但仍有3、4萬元現金來不及帶走被燒成灰燼，整台車也慘成廢鐵，所幸人沒有受傷。

▲廂型車被燒成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）