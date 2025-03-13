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24歲年輕媽淪性奴！應徵「高薪經理職」被迫下海　陳屍夜店廁所

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 安娜塔西亞在廁所輕生亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩爾多瓦24歲女子安娜塔西亞（Anastasia Melega）被誘騙至北賽普勒斯（Northern Cyprus）後淪為性奴，最終被發現在夜店廁所自縊身亡。她原先以為獲得高薪管理職，卻遭沒收護照被迫下海。當地警方以自殺結案，但人權與婦女組織質疑案情不單純，要求徹查並追究夜店責任。

《每日郵報》報導，安娜塔西亞育有一名4歲幼子，來自摩爾多瓦貧困小鎮，因負債累累遠赴北賽普勒斯求職，原先以為獲得一份高薪的經理職位，卻遭沒收護照，被迫在「公主夜店」（Prenses Nightclub）從事性交易，承受顧客暴力對待數周後，在廁所被發現時已經身亡。

事件曝光後，包含「賽普勒斯反人口販運組織」等多個人權團體發聲，要求徹查案件，釐清夜店是否應負法律責任。他們強調，這類夜店以招待或酒促小姐名義雇用女性，實際上卻逼迫從事性交易，承受心理及身體上的暴力脅迫。

北賽普勒斯交通部長阿里克勒（Erhan Arıklı）指出，當地政府默許這類性交易且從中獲利，呼籲採取保護措施，防止更多女性被騙到當地簽下強迫勞動合約。

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