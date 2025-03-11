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獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

記者黃宥寧／台北報導

曾在社群平台Threads上，以「連贏夢遊仙境」之名瘋狂爆料前妻黃廉盈的「夜店大亨」夏天倫，日前低調現身士林地檢署。據悉，夏天倫不滿前妻在離婚搬家時，取走保險箱內紅包款，因此攜律師赴士檢，以原告身份向檢察官說明案情。案件仍在調查中，不排除黃廉盈將以被告身份到庭陳述。

外送用▲▼黃廉盈PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

▲夜店大亨夏天倫現身士檢 為「紅包戰爭」提告前妻黃廉盈侵佔罪。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

黃廉盈與夏天倫2021年5月協議離婚，雙方原已各自展開新生活，未料去年8月起，夏天倫在Threads上發動「30天爆料馬拉松」，連日指控黃廉盈拿走女兒紅包、長期不回家、奉承富商、接受多次整形，甚至開出「4點通牒」，要求她歸還紅包、不再使用「夏」姓。

兩人離婚後，黃廉盈曾回到住處整理物品，當時從保險箱內取走60萬元。她表示，這些錢原本就是婆婆過年時一併給她與孩子的紅包，過去也一直作為家用，且夏天倫長期未支付現金家用，雙方曾達成共識，她才會從保險箱取走該筆款項。

▲▼ 夏天倫 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏天倫現身士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

然而，夏天倫則強調，這筆錢應屬於女兒，自己多次要求歸還未果，甚至讓女兒親自傳訊索討，但黃廉盈遲遲未歸還。

對此，黃廉盈不堪言語攻擊，憤而提告妨害名譽，北檢認為夏言論涉及個人私德，與公益無關，構成公然侮辱與誹謗罪，去年12月提起公訴。

《東森新媒體ETtoday》日前獨家直擊，夏天倫與律師親自現身士林地檢署，記者追問：「今天來地檢署，是因為與前妻的官司嗎？」夏天倫未作回應，只是微微一笑，緩緩離開。

據悉，夏天倫在遭台北地檢署起訴後，不甘示弱，隨即反擊，正式向士檢提告前妻黃廉盈，指控她搬家時取走孩子存放於保險箱內的紅包款，構成侵佔罪。這場離婚後的財務糾紛，隨著雙方對簿公堂，已然進入司法攻防的白熱化階段。

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