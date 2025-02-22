18歲少女加入直銷　上線洗腦要保持「特殊關係」！慘被PUA淪性奴6年

▲大馬一名女子加入直銷組織後，淪為上層性奴，並遭性剝削和PUA長達6年。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子最近在社群媒體揭露，自己在18歲時加入某直銷組織後，遭代號V的上層性剝削和情感操控長達6年。她指控，V對她進行洗腦，使其淪為「性奴」，並長期遭受冷暴力、情緒勒索（PUA）及精神壓迫。

據當地媒體《中國報》報導，這名女子表示，她2018年剛踏入社會時，對直銷行業滿懷憧憬。與此同時，她因信任V作為事業上的「前輩」，逐漸接受其灌輸的「要成功就必須付出與服從」觀念。然而，自2020年起，V突然開始與她討論露骨的性話題，並逐步引導她發生性關係，聲稱這是他們之間「特殊的關係」，甚至比家人與正牌女友更親密。

女子指控，V從未正式承認她是V的女朋友，反而長期冷暴力對待，並嚴格控制她的行動，導致她情緒低落、深陷痛苦。她也發現V與其他女性保持曖昧關係，但當她嘗試與V溝通，並詢問對方對2人的感情態度時，V卻情緒失控，大發雷霆數小時，指責她不珍惜這段「特殊關係」。

女子進一步表示，她曾多次目睹V與其他女子親密互動，當她試圖追問時，對方不僅拒絕正面回應，還怒斥她「搞清楚自己的定位」，讓她意識到自己長期受到情感操控與精神壓迫，最後決定鼓起勇氣在網路揭露自己的遭遇，希望提醒其他女性避免落入相同的陷阱。

貼文在網上曝光後瞬間引發廣泛關注，不少網友對此表示震驚並譴責V的行為。至今，V尚未公開回應相關指控，而這名女子則表示，她將持續尋求法律途徑維護自身權益，同時呼籲社會重視類似案件，防止更多女性成為受害者。