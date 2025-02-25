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社會 社會焦點 保障人權

夜店美眉短裙會發光！他掀裙錄影摸一把　詭辯有安全褲下場曝

▲▼夜店,Bar,夜生活,酒吧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美眉在夜店穿短裙扮勸酒「小天使」，遭男賓客掀裙冒犯還險被錄影裙底。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名張姓男子前年（2023年）到夜店參加派對，仗著酒意涉對勸酒「小天使」掀裙摸大腿，還用手機錄影裙底，女方事後出現創傷症狀，張男起初道歉，挨告卻改稱女方當下跳舞展示裙上燈條，更拿酒灌他，沒有不高興不舒服跡象，台北地院審結，依無故攝錄他人性影像未遂罪判張男4月徒刑、得易科罰金，可上訴。

本案發生於2023年12月9日深夜11點多，任職證券公司從事行銷工作的張男，和朋友到北市忠孝東路1家夜店參加派對，現場1位美眉扮演勸酒「小天使」、穿梭人群炒熱氣氛，她身穿小短裙內綴燈條，撥動暗藏的開關就閃閃發亮，吸引賓客目光。

張男趁美眉走到面前，2度伸手將女方短裙裙襬掀到腰際，並觸摸女方大腿，美眉技巧性側身甩開，繼續招呼賓客、若無其事將裙襬壓平，不少人看到這一幕，已覺得不妥。

不料張男仗著酒意，又連續2次對女方掀裙，更用手機企圖錄影女方露出的安全褲與大腿上緣，美眉2次順勢拿酒灌張男藉此脫身，最後經旁人制止張男才解圍，現場氣氛頓時冷卻。

張男酒醒跟朋友坦承「我玩過頭了」、「不知那麼嚴重」，請朋友傳話向女方道歉，後來直接傳訊息給女方說「對不起」。當天和張男一同前往夜店的朋友證稱，張男掀裙時，嘴裡說著「欸，怎麼穿這種褲子」，他看到張男舉動，覺得很尷尬。

女方事後出現噁心、焦慮與失眠等症狀，就醫發現罹患適應障礙症，提告指出當下不想破壞派對氣氛，所以隱忍張男舉動，繼續勸酒，但很怕張男將不雅影像外流。

張男改口辯稱好奇女方當時短裙上的發光燈條，跟著其他賓客觸碰裙襬、絕沒故意摸對方大腿，可能是裙襬布料滑過女方肌膚造成錯覺，他想拍攝燈條但酒醉長按誤啟錄影功能，更推稱女方當下繼續跳舞朝他秀短裙、還對他灌酒，看不出有不高興、不舒服跡象，且對方內穿安全褲，拍照錄影不致侵犯隱私。

法官指其他賓客好奇觸摸美眉所穿短裙燈條，均點到為止，僅張男掀裙，過程都有夜店監視畫面為證，不採信張男狡辯，因查扣張男手機送驗，沒找到任何拍攝本案女方的不雅照片，因此改依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑4月、得易科罰金12萬元。

張男自稱來自南部鄉下、素行良善無前科，大學時代義務指導高中社團、啟發學子，2018年花蓮發生地震，他在臉書號召募款賑災，平日熱心公益，請求緩刑。法官指他不認罪、沒和解、無悔意，難認已知警惕而無再犯之虞，不准緩刑，可上訴。

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