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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人大委員長趙樂際剛請病假又現身　央視最新畫面間接證實康復

▲▼ 趙樂際呼吸道感染康復、12日出席活動 。（圖／翻攝 央視新聞廉播）

▲趙樂際因呼吸道感染請假休養，已於今12日上午出席活動 。（圖／翻攝 央視新聞連播）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大常委委員長趙樂際因呼吸道感染請假，連續兩天「缺席」政協、人大閉幕式，經過幾日休養，今晚《央視》新聞聯播曝光他康復後樣貌。根據新聞報導出，趙樂際今（12）日上午在北京人民大會堂出席活動，看起來精神狀態都不錯，預料本週五將出席《反分裂國家法》實施20周年活動。

稍早《央視》晚間七點新聞聯播釋出最新畫面，中共中央政治局常委、全國人大委員長趙樂際出席金12日上午活動，看望參加十四屆全國人大三次會議新聞報導的中央主要新聞單位負責同志和新聞工作者，代表大會主席團和全國人大常委會向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示問候和感謝。

報導稱，中央宣傳部、中央網信辦、人民日報社、新華社、中央廣播電視總台、光明日報社、經濟日報社、中國日報社、中國新聞社、法制日報社等單位負責同志和一線編輯記者代表參加活動。

▲▼ 趙樂際呼吸道感染康復、12日出席活動 。（圖／翻攝 央視新聞廉播）

▲ 央視間接釋出趙樂際康復畫面，精神狀態不錯，右手邊是人大副委員長李鴻忠。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

根據《央視》出現畫面，趙樂際坐在正前方中間位置，精神氣色都不錯，右手邊是人大副委員長李鴻忠，除了發表談話，也和在場媒體公工作者進行交流。

趙樂際十分肯定本次大陸媒體對兩會報導，並且指出，「單位堅持團結穩定鼓勁，正面宣傳為主的方針，守正創新，全力以赴做好大會新聞宣傳工作，圓滿完成了黨中央交付的重重大政治任務。」

趙樂際也指出三點方向，「一是突出報導習近平總書記重要活動，深入宣傳習近平總書記提出的新觀點、新論斷、新要求，充分彰顯了習近平總書記的領袖風範和為民情懷。二是傳遞了信心和力量，大力唱響中國經濟光明論。三是展現了務實高效的民主實踐，充分反映會議民主、團結、求實、奮進的風貌。」

大陸全國兩會昨11日在北京人民大會堂舉行閉幕式，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和領導人出席 ，唯獨不見趙樂際現身，之後由李鴻忠走向人大委員長趙樂際的位置，由他代為主持大會。

李鴻忠主持大會時先對外解釋，「趙樂際委員長因呼吸道感染，今天下午的大會請假。受大會主席團的委託，我主持今天的大會。」

人大常委委員長趙樂際因為呼吸道感染請假，無法出席閉幕式，改由十四屆全國人大常委會副委員長李鴻忠委託出席。趙樂際也成為史上大陸全國人大委員長「缺席」兩會閉幕式的第一人。

趙樂際8日出席人大會議，當時看起來無異狀，之後缺席10日政協閉幕、11日人大閉幕，依照時間若從9日開始休養，大約3天時間左右，接著於今12日公開亮相，根據《央視》公開畫面也是間接證實趙樂際已經康復。

由於今天下午駐京台灣媒體接獲新消息，本月14日本週五上午9時在北京人民大會堂舉辦「重要活動」。消息來源並未說明是什麼活動以及誰出席。

回顧五年前，北京舉行《反分裂國家法》實施15周年座談會，由時任中共中央政治局常委、全國人大委員長栗戰書親自出席。預料趙樂際順利康復於今天公開亮相，將順利出席週五《反分裂國家法》實施20周年活動。

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