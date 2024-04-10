為金正恩訪中會習近平鋪路　趙樂際明率中國代表團抵北韓平壤

▲中共中央政治局常委趙樂際受到北韓政府邀請率團出訪平壤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國、日本、南韓強化在軍事方面的合作，如今北韓（朝鮮）也從去年起趁著重啟邊境，先後修復並強化與俄羅斯、中國之間的關係。中國最高領導層第三號人物、中共中央政治局常委趙樂際受到北韓政府邀請，率團出訪北韓首都平壤，外界推測此行可能是為了籌備北韓最高領導人金正恩的訪中之旅。

根據南韓《韓聯社》，中國外交部發言人毛寧昨（9）日在例行記者會上表示，「在朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國（北韓）政府的邀請下，由趙樂際為代表的中國黨政代表團將於11至13日正式友誼出訪朝鮮，出席『中朝友好年』開幕式活動。」

毛寧進一步表示，「中國和朝鮮是山水相連的友好鄰邦，兩黨兩國一直保持友好交往傳統。今年是中朝建交75周年，也是兩黨兩國最高領導人確定的『中朝友好年』。中方應邀派高級代表團對朝鮮進行正式友好訪問，出席開幕活動，體現了兩國深厚友誼和中方高度重視中朝關係。」

北韓官媒《朝中社》也針對趙樂際率中國代表團訪問一事進行報導，不過並未詳述中方率團訪問的具體目的與動機。

據悉，北韓2020年因應全球新冠疫情而全面封鎖邊境後，去年8月起終於有限度的開放和中國之間的交流，隨著今年迎來朝中（北韓與中國）建交75周年紀念，兩國黨政高層也開始互相訪問，去年12月北韓外務部副相朴明浩（音譯）出訪中國會晤中國外交部副部長孫衛東、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，孫衛東也於今年1月回訪北韓。

北韓朝鮮勞動黨國際部長金成南也曾於今年3月21日，率領勞動黨代表團出訪中國，與中共中央政治局常委王滬寧、中共中央書記處書記蔡奇會晤。