習近平「三連霸」牢握黨政軍大權　韓正任副主席無黨職實權

記者蔡儀潔／北京報導

2023大陸全國兩會的重頭戲今（10）早登場，69歲的習近平以100%的得票率，歷史性連續三度當選中華人民共和國國家主席和中央軍委主席，完成黨政軍「三位一體」，成為中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人。

大陸十四屆全國人大一次會議今日上午9時在北京人民大會堂舉行第三次全體會議，全程約2個半小時，主要分為「選舉、公布、宣誓」三大部分，其中最受關注的莫過於選舉出中華人民共和國主席、國家副主席、中央軍事委員會主席及全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長。

▲2023大陸全國兩會現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

打破「集體領導」開啟第三任期

毫無意外，習近平連任國家主席和中央軍委主席，並且均以2952票贊同、0票反對、0票棄權，全票當選。

回顧前2次的中國國家主席選舉，2018年3月17日的第十三屆全國人大會一次會議上，習近平同樣得票率為100%；2013年3月14日的第十二屆全國人大一次會議上，習近平得票率為99.86%，以2952票贊成、1票反對、3票棄權。

習近平今早在「宣誓」環節中，對著中華人民共和國憲法、舉起右手，目光平視說道，「我宣誓忠於中華人民共和國憲法，忠於祖國，恪盡職守，廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥，宣誓人習近平。」

正式開啟第三個國家元首任期的習近平，被認為是中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人，打破了「集體領導」傳統。他在2018年以中共中央委員會的名義向全國人大提議修改憲法，取消國家主席和副主席任期不得超過2屆的限制，最後以2958票贊成、2人反對、3人棄權的投票結果正式通過。

隨著順利連任，習近平接下來的5年面臨的挑戰依然緊迫，包括3年新冠疫情封控後的民生經濟、房地產危機、少子化問題及歐美高科技封鎖打壓等等，無論是外交還是內政均須高超手腕解決難題。

▲趙樂際中共二十大上成為排行第三的政治局常委。（圖／記者任以芳攝）

趙樂際「創紀錄」當選人大委員長

中共中央政治局常委排行第三的趙樂際，接棒栗戰書，今早全票當選大陸全國人大常務委員會委員長。

66歲的趙樂際是陝西西安人，生於青海西寧，畢業於北京大學哲學系，擁有中國社會科學院研究生院貨幣銀行專業和中共中央黨校政治學專業研究生學歷。

進入政壇後，趙樂際創下一系列紀錄，包括34歲任青海省商業廳廳長；42歲升任青海省省長，成為大陸當時最年輕的「省部級」官員；2017年中共十九大上成為最年輕的常委等。

趙樂際在擔任中紀委書記期間，查處了原公安部副部長孫力軍、原司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶等「大老虎」。

▲韓正與宋楚瑜2010年4月8日在林家花園會面。（圖／中新社）

韓正循「王岐山模式」當選國家副主席

69歲的韓正在2022年的中共二十大卸任政治局常委，但他形象良好經驗豐富，深得習近平信任，今早循「王岐山模式」全票當選中國國家副主席，繼續享受「正國級」待遇。所謂「王岐山模式」，即當選副主席的人並無黨職和實權，對國家主席毫無威脅。

資料顯示，韓正是浙江省慈谿市人，畢業於華東師範大學，自小愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴；他曾長期在上海市工作，擔任過上海市長、上海市委書記等職務，在擔任上海市長期間，曾與習近平短期共事7個多月。

值得注意的是，韓正2010年4月曾以上海市長的身分，接受時任台北市長郝龍斌邀請率團訪台，成為首位訪問台灣的上海市長。

韓正在2017年的中共十九大受訪時，曾回憶台北行表示，「台灣小吃味道好極了，至今留下深刻的印象」；當時在台灣搭捷運、逛夜市，參訪企業、垃圾焚化廠和學校，所到之處都讓他留下非常深刻的印象，之後上海也與台北建立起「雙城論壇」。

▲除政府換屆外，「國務院機構改革方案」成為大陸全國兩會另一個重點 。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了選舉大陸國家領導人外，今早的第三次全體會議上還通過關於國務院機構改革方案的決定草案。據悉，該份方案共包括十三項改革，分別是一、重新組建科學技術部；二、組建國家金融監督管理總局；三、深化地方金融監管體制改革；四、中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；五、統籌推進中國人民銀行分支機構改革。

六、完善國有金融資本管理體制；七、加強金融管理部門工作人員統一規範管理；八、組建國家數據局；九、優化農業農村部職責；十、完善老齡工作體制；十一、完善知識產權管理體制；十二、國家信訪局調整為國務院直屬機構；十三、精減中央國家機關人員編制。

《華爾街日報》指出，中國此番全面改革龐大的政府機構，一方面是延續習近平的全局戰略，進一步加強控制，另一方面是尋求在中國與西方間競爭加劇之際，提升本國技術和金融實力。