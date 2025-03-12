走進總統府、立法院　台東縣培育兒少代表成未來公民

▲兒少代表走進總統府與立法院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升兒少代表對國家運作的認識，並培養其公民意識與社會參與能力，台東縣政府日前舉辦縣外參訪活動，帶領第六屆兒少諮詢代表深入總統府與立法院，實地了解政策制定過程，思考如何為兒少權益發聲，進一步強化公民素養與社會責任感。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府長期致力於兒少發展，透過多元培力課程，協助孩子探索自身潛能。今年特別規劃一系列青少年活動，由此次縣外參訪揭開序幕，期望讓兒少代表不僅具備政策知識，也能學習如何積極參與社會，成為推動改變的力量。

社會處長陳淑蘭進一步說明，活動由文化大學政治系與經濟系教授帶領，透過互動遊戲與案例分析，幫助兒少代表理解政治結構、經濟運作及社會議題，並培養批判思考能力。此外，課程安排游淑貞老師授課，透過團隊合作與溝通訓練，提升兒少代表的領導力、問題解決能力及團隊精神，為未來社會參與奠定基礎。

此次參訪活動共有14位來自台東各地的國高中兒少代表參與，三天行程內容豐富且具啟發性。首站來到總統府，透過專業導覽員講解歷史建築與政府運作機制，了解總統府在國家治理中的角色。隨後前往立法院，由立法委員黃建賓親自接待，帶領兒少代表參觀國會殿堂，介紹立法程序及兒少權益相關法案的推動過程。透過親身體驗，孩子們對政府體制有更直觀的認識，也學習到法律如何影響日常生活，進一步提升公民意識與社會責任感。

台東縣政府期望透過此類活動，讓兒少代表持續發揮影響力，成為未來社會發展的重要推動者。未來將持續推動更多兒少培力計畫，提供多元學習與實踐機會，幫助孩子們建立自信、發展領導力，並鼓勵他們積極參與公共事務。透過這樣的深度學習與體驗，縣府期望培育出具備公民素養與社會責任的下一代，為台東的未來發展奠定堅實基礎。